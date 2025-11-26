Ahora

Salomé Pradas asegura en Salvados que "no" notó preocupado a Mazón cuando le informó de las "dificultades" en Utiel el día de la DANA

La exconsellera de Interior hablará en exclusiva este domingo en Salvados sobre la gestión que se hizo de la DANA y las conversaciones que mantuvo con Mazón aquel día.

Salomé Pradas desvela en Salvados que Mazón "no" estaba preocupado pese a "las dificultades en Utiel-Requena" y "los embalses" el día de la DANA
Salomé Pradas informó a Carlos Mazón de la dificultad de acceder a Utiel y Requena el día de la DANA, en un momento en el que "incluso se empezaba a hablar de desembalses de Forata".

Pese a estas advertencias, no le notó preocupado y el entonces president de la Generalitat se limitó a pedirle que le mantuviese informado. Tampoco le dijo dónde estaba, aunque ahora conocemos que gran parte del día lo pasó en una larga comida con la periodista Maribel Vilaplana.

La exconsellera de Interior de la Generalitat valenciana rompe su silencio y este domingo hablará por primera vez en Salvados.

A partir de las 21:35 horas se podrá ver en laSexta la entrevista completa de Gonzo a Pradas en la que relatará detalles exclusivos sobre su gestión al frente de la emergencia y cómo vivió aquel día que se convirtió en el más trágico en décadas de la Comunidad Valenciana, con 229 muertos.

