Mazón niega que Pradas esperara su visto bueno para enviar la alerta de la DANA: "Bajo ningún concepto"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha negado que la exconsellera Salomé Pradas, hubiera esperado su visto bueno para enviar la alerta a los móviles el día de la DANA.

Mazón lo niega. De hecho, dice que Pradas no esperó su visto bueno "bajo ningún concepto". Pero el técnico del 112 de la Generalitat que envió la alerta a los móviles el día de la DANA dice lo contrario y así lo declaró ante la jueza que investiga la gestión de la tragedia que la exconsellera Salomé Pradas, imputada en la causa, que le indicó que esperara.

En concreto, según su relato como testigo, le dijo que "no mandara nada hasta que ella le diera el visto bueno". El mismo testigo ha dicho también que el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, y Pradas "entraban y salían de la sala de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias", según fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Ese día, según sabemos ahora, la exconsellera no pudo contactar con Carlos Mazón entre las 18:30 y las 18:43 horas y, de hecho, él la colgó el teléfono a las 19:10 y a las 19:36 horas.

En cualquier caso, esa alerta masiva se acabó enviando a la población a las 20:11 horas, cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto o desaparecido, según ha podido constatar la propia jueza en el transcurso de su investigación.

Según el técnico del 112 de la Generalitat que envió el Es-Alert, Pradas esperó el visto bueno de Mazón, pero el president dice que 'no'. Así lo ha asegurado Mazón este viernes en declaraciones a los medios en Xixona (Alicante), donde ha reiterado su "respeto a las declaraciones de los autos, a los procesos judiciales y a los jueces".

"En cualquier caso, lo que sí que tengo que decirles es que yo no soy Félix Bolaños, yo no soy Pedro Sánchez, yo no pertenezco al Gobierno de España", ha aseverado el president, para luego volver a sostener que él no hace "ni calificaciones ni mucho menos descalificaciones de los autos judiciales, ni de los jueces ni de las juezas". "No me lo escucharán y no me lo habrán escuchado nunca", ha indicado.