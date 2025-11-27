Ahora

Salomé Pradas niega en Salvados que el Cecopi del día de la DANA se convocara tarde: "Se hizo lo que se consideró que se debía hacer"

La consellera de Emergencias durante la DANA defiende que el Cecopi no se estableció antes "porque no había nivel 2" de emergencia. "¿No debería haberse elevado a nivel 2 antes?", le pregunta Gonzo.

Salomé Pradas, consellera de Emergencias del Govern de la Comunitat Valenciana el día de la DANA en la que murieron 229 personas en la región, niega que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del día de la DANA se convocara tarde, esgrimiendo que se hizo "lo que técnicamente se consideró que se debía hacer y en el momento en el que se debía hacer".

Así lo defiende ante Gonzo en su entrevista en Salvados, una entrevista con la que Pradas rompe su silencio y habla sobre la gestión de esa fatídica jornada del 29 de octubre de 2024.

La exconsellera confirma al periodista que se decide establecer el Cecopi una vez se comprueba la grave situación por la que pasan en Carlet y Utiel. "¿No debieron convocarlo antes?", se pregunta Gonzo, ante lo que Pradas contesta que "antes no había nivel 2". "¿No debería haberse elevado a nivel 2 antes?", repregunta el presentador de Salvados.

Es un avance de la entrevista que podremos ver este domingo en laSexta a partir de las 21:35 horas, en la que Pradas relatará detalles exclusivos sobre su gestión al frente de la emergencia y cómo vivió aquel día. En un primer extracto de la entrevista Pradas cuenta que informó a Carlos Mazón de la dificultad de acceder a Utiel y Requena el día de la DANA, en un momento en el que "incluso se empezaba a hablar de desembalses de Forata".

Pese a estas advertencias, Pradas asegura que no notó a Mazón preocupado, limitándose a pedir a la exconsellera que le mantuviese informado. Tampoco le dijo dónde estaba, aunque ahora conocemos que gran parte del día lo pasó en una larga comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante 'El Ventorro'.

