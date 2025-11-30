La reacción de Gonzo cuando Pradas asegura que la AEMET alertó sobre la DANA como si fuese gota fría: "¿Exageró la Universidad de Valencia?"

Salomé Pradas lamenta no haber tenido "unos planes más revisados" y asegura (falsamente) que no existe un protocolo en Protección Civil sobre el envío del ES-Alert".

La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas cuenta en Salvados su verdad sobre el día de la DANA en el que murieron 229 personas en la Comunitat Valenciana. Gonzo pregunta a Pradas si cree que la Universidad de Valencia "exageró" al decidir suspender sus clases del día 29 de octubre.

Pradas considera que "no" exageraron y que decidieron en base a los avisos del Govern "lo que decidieron más oportuno" en base a su "protocolo interno". "Ojalá hubiésemos tenido unos planes más revisados", lamenta Pradas.

En su intervención, también asegura que no existe un protocolo en Protección Civil sobre el envío del ES-Alert, algo que en realidad sí que existe. "El día 28 la gente no sabe u olvida que nos acostamos en alerta amarilla y con pronósticos de entre 150 y 180 litros por metro cuadrado", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.