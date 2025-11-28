Mazón desaparece y cierra sus redes sociales tras dejar de ser president: ya no habrá más 'perlas'

Los detalles En la red social X, Mazón ha cerrado su cuenta después de felicitar a Pérez Llorca tras su investidura. En Instagram, en cambio, ha optado por privatizar su perfil. Ahora, tan solo podrán ver lo que publique sus seguidores.

Carlos Mazón, ex presidente de la Generalitat Valenciana, ha cerrado sus cuentas en redes sociales tras la investidura de su sucesor, Juanfran Pérez Llorca. En X, Mazón eliminó su perfil después de felicitar a Pérez Llorca, mientras que en Instagram privatizó su cuenta. Recientemente, Mazón fue criticado por subir un vídeo en Instagram con la canción "La Perla" de Rosalía, cuyas letras parecen reflejar su gestión durante la DANA que devastó Valencia, causando 229 muertes. Ante la polémica, Mazón sustituyó la canción. Su gestión durante la DANA generó preocupación incluso dentro del PP, lo que llevó a su dimisión el 3 de noviembre.

El ya expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha desaparecido. Tan solo un día después de la investidura de Juanfran Pérez Llorca, su relevo como president, Mazón ha cerrado sus cuentas de redes sociales. Eso sí, sigue siendo diputado y, por tanto, sigue estando aforado.

Hace apenas dos días Mazón hizo de nuevo el ridículo. El dirigente 'popular' subió a su cuenta de Instagram un vídeo resumen de su jornada y lo ha acompañado con la canción 'La Perla', de Rosalía. Una canción que está repleta de reproches y acusaciones que bien podrían definir sus mentiras y excusas para esconder qué sucedió durante la famosa comida de El Ventorro el 29 de octubre de 2024 mientras la DANA arrasaba Valencia.

"Rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla, una de mucho 'cuidao'. El rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar, él es el centro del mundo y ya después, ¿lo demás qué más dará?", rezaba el fragmento seleccionado por Mazón.

Además, la canción de Rosalía incluye acusaciones como "miente más que habla" o "medalla de oro al más cabrón", lo que ha causado un enorme revuelo en las redes sociales, que se han llenado de críticas y memes comparando estas palabras de la cantante catalana con su indigna actuación y sus cambios de versiones sobre su actuación durante la DANA. A raíz de la lluvia de críticas, Mazón borró el vídeo y lo volvió a subir con la canción 'Divinize', también de Rosalía.

Mazón y su nefasta gestión en la DANA

Mazón ha estado en el punto de mira desde la fatídica DANA done murieron 229 personas en la Comunitat Valenciana. Su nefasta gestión y la cantidad de mentiras que ha soltado todos estos meses sobre qué hizo aquel día, hicieron que incluso desde el PP se mostraran preocupados porque siguiera al frente de la Generalitat.

Finalmente, el 3 de noviembre anunció su dimisión como president de la Comunitat Valenciana. Mazón reconoció en la rueda de prensa donde anunció su salida que fue un error "mantener la agenda de ese día", pero insistió en que "era inimaginable" que el Poyo fuera a pasar de ser un barranco seco a "una trampa mortal".

"Yo debí haber tenido la visión política de cancelar mi agenda", aseguró, aunque ha seguido ahondando en la falsa tesis del apagón informativo. Una teoría que ya ha sido desmontada por la jueza de Catarroja.

