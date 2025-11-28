Gonzo revela a Ferreras uno de los "detalles" más fuertes de la entrevista: "Pradas cuenta que Mazón la llamó a las 19:47, justo cuando Vilaplana pagó el parking"

A poco más de 48 horas de emitirse en laSexta, la entrevista exclusiva de Salvados a Salomé Pradas, su presentador Gonzo, desvela algunos de los momentos más impactantes en Al Rojo Vivo. En el vídeo, los detalles.

Este domingo en laSexta, a partir de las 21:30, se podrá ver la entrevista en exclusiva que Gonzo y Salvados le hacen a Salomé Pradas, exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana y quien tenía, por ende, el mando único de la emergencia de la DANA de aquel fatídico y trágico 29 de octubre. Pradas es junto a Emilio Argüeso, su exnúmero dos, los únicos imputados, de momento, en la investigación que la jueza de Catarroja está llevando a cabo sobre la gestión de aquella DANA.

Este viernes, a poco más de 48 horas para que se emita esta charla, Gonzo revela y admite a Antonio García Ferreras, en directo para Al Rojo Vivo, que se ha encontrado con "varias Pradas en una" a lo largo de la entrevista: "Hay una Salomé Pradas enfadada, otra muy emocionada y hay otra con ganas de que se vea que quiere contar cómo se vivió el Cecopi de aquel día, incluso lo que pasó antes; entiendo que al estar imputada, sabe Pradas que una de las personas que verá la entrevista será la jueza".

Igualmente, Gonzo cuenta que es ahora cuando Pradas asegura que puede contar más acerca de lo que pasó aquel día, una vez pasado un año de la tragedia, por respeto a las víctimas, dice, y una vez también que Carlos Mazón ha dimitido como president, porque "de este modo, decía, le resulta más fácil hablar".

Durante la entrevista, el presentador de Salvados cuenta que ha habido muchos momentos muy reveladores, sin embargo, Gonzo apunta uno de los detalles que al día siguiente de realizar la entrevista, al equipo les llamó "mucho" la atención.

Así, explica Gonzo que durante la charla, la exconsellera habla de la llamada que Mazón le hace esa misma tarde: a las 19:47, que es cuando dice Pradas que el ya expresident empieza a darse cuenta de lo que está pasando en Valencia: "Al día siguiente de hacer esta entrevista, se revela que el ticket del parking de Maribel Vilaplana fue pagado a las 19:47".

Es decir, "todo lo que va contando Pradas en la entrevista ayuda a a unir esas islas que había, pero sigue sin poder ayudar a desvelar dónde estuvo Mazón durante esos 40 minutos previos a las 19:47 [desde que salieron de El Ventorro sobre las 18:30/19:00 hasta esa hora, no sabemos aún dónde estaba Mazón]; unos minutos en los que tampoco a Pradas, Mazón le cogía el teléfono", finaliza Gonzo.

Este domingo, a partir de las 21:30 en laSexta podemos ver en dos entregas la entrevista completa de Salomé Pradas.