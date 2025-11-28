Salomé Pradas pide esperar al resto de diligencias antes de volver a declarar ante la jueza de la DANA

La consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas a su llegada a Les Corts

Los detalles "Si mi defensa considera que en algún momento es aconsejable que declare de nuevo para aclarar algún aspecto a raíz de las diligencias que se vayan practicando, no tendré ningún inconveniente en hacerlo", ha explicado la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que ha agregado que, no obstante, "no se está valorando que vuelva a declarar".

La jueza que investiga la DANA ha rechazado en este momento volver a citar a declarar como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y una acusación particular. Sí ha ofrecido volver a declarar, en cambio, a Salomé Pradas, la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa.

Así lo ha decidido a raíz de la entrevista que se emitirá este domingo en el programa Salvados de laSexta ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar el vídeo a la causa. La magistrada ha acordado así requerir a su defensa que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo en el caso de que su respuesta sea afirmativa, se requeriría a Atresmedia la aportación del programa.

Tras este ofrecimiento, Pradas y su defensa jurídica han recordado este viernes en conversación con laSexta que en su declaración ya contó "toda la verdad sobre lo sucedido y vivido el día 29 de octubre".

"Si mi defensa considera que en algún momento es aconsejable que declare de nuevo para aclarar algún aspecto a raíz de las diligencias que se vayan practicando, no tendré ningún inconveniente en hacerlo", ha asegurado. A continuación ha agregado que "en estos momentos no se está valorando que vuelva a declarar próximamente porque todavía quedan muchas diligencias importantes por practicar".

Así, han comunicado que "el lunes se contestará formalmente al requerimiento de la jueza, en los términos antes expresados". "De nuevo aprovechamos para mostrar nuestro respeto hacia las víctimas, hacia todas las partes personadas y la investigación judicial", han concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.