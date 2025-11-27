Las víctimas de la DANA no se creen las disculpas de Pérez Llorca: "¿Perdón por qué? ¿Por haber dejado que murieran?"

El contexto En su discurso de investidura, el president recién investido este jueves como sucesor de Carlos Mazón al frente del Govern ha pedido "perdón" a los familiares de las 229 víctimas mortales de la DANA.

Durante la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president del Consell, las víctimas de la DANA pudieron acceder al hemiciclo de la Cámara valenciana, a diferencia de lo ocurrido con Carlos Mazón. Pérez Llorca inició su discurso pidiendo perdón a las familias de las 229 víctimas mortales, comprometiéndose a reunirse con ellas y trabajar en su apoyo. Sin embargo, este gesto no convenció a todos los familiares, como Rosa Álvarez, quien criticó el perdón como insuficiente. En paralelo, más de un centenar de manifestantes protestaron fuera de Les Corts, mostrando su descontento con pancartas y cánticos.

A diferencia de lo que ocurrió en la comisión de investigación en Les Corts cuando el ya expresident Carlos Mazón compareció, este jueves las víctimas de la DANA sí han podido entrar al hemiciclo de la Cámara valenciana por la investidura del nuevo president del Consell, Juanfran Pérez Llorca. Si bien no han estado todas, sí se ha podido ver a alguna en la tribuna de invitados siguiendo el discurso del 'popular'.

Un discurso dónde Pérez Llorca ha pronunciado la palabra perdón. De hecho, así ha arrancado su intervención: "Mis primeras palabras como presidente serán para pedir perdón a las familias de las 229 víctimas mortales. Sí, señorías, pedir perdón". Cuestión que a la salida del hemiciclo y preguntado por los periodistas ha reiterado.

Más allá de asegurar que se encontraba "muy tranquilo", pese a la "importante responsabilidad", ha subrayado entender "a todas las victimas". Asimismo, se ha comprometido a reunirse con todas ellas, "pedir perdón y trabajar": "Las llamaré y voy a intentar todo", ha destacado.

Algo que, sin embargo, no parece haber convencido a los familiares de los fallecidos aquella trágica tarde de octubre del año pasado. Una de ellas es Rosa Álvarez, quien se ha preguntado: "¿Perdón por qué? ¿Por haber dejado que murieran? ¿Por ser responsables de esas muertes? Perdón, así en abstracto queda bien para un titular pero no es lo fundamental".

Precisamente, ya por durante la mañana, al inicio de la sesión de investidura que se ha prolongado durante más de seis horas, muchas de esas víctimas han protestado a las puertas de Les Corts. Allí, han mostrado su disconformidad con el candidato a través de cánticos como 'Llorca y Mazón, la mateixa merda són', 'Otro que no da la cara' y 'Mazón asesina, Abascal apadrina'.

Además, los manifestantes -que eran más de un centenar- han portado un muñeco de cartón con la cara de Pérez Llorca y las manos manchadas de sangre. Se trata de uno idéntico al que han portado de Carlos Mazón durante las diferentes manifestaciones que se han celebrado a lo largo de los meses.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.