La jueza de la DANA considera "altamente improbable" que Vilaplana no escuchara las conversaciones telefónicas de Mazón en 'El Ventorro'

La foto del reservado del Ventorro donde comieron Mazón y Vilaplana el día de la DANA

La jueza de Catarroja ha decidido no volver a llamar a declarar a Maribel Vilaplana, aunque considera "altamente improbable" que durante su comida con Carlos Mazón en 'El Ventorro' no escuchara sus conversaciones telefónicas. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra sugiere que, antes de solicitar nuevamente la declaración de Vilaplana, deben escucharse a otras personas que pudieron conocer las conversaciones relacionadas con el envío del mensaje ES-Alert en la Comunitat Valenciana. Además, la jueza rechaza la petición de Ciudadanos y una acusación particular para citar de nuevo a Vilaplana, aclarando que para investigar por falso testimonio se requiere una "verdad procesalmente establecida".

Aunque la jueza de Catarroja ha descartado volver a llamar a declarar a Maribel Vilaplana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha detallado en su último auto que es "altamente improbable" que la persona que comió con Carlos Mazón en el restaurante 'El Ventorro' durante las peores horas de la DANA no escuchase ninguna de las conversaciones telefónicas que mantuvo el entonces president de la Generalitat Valenciana.

"Ciertamente las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor", explica la jueza, que asegura que, antes de una hipotética nueva petición para que Vilaplana declare, hay que escuchar al resto de personas que "pudieron tener conocimiento" de aquellas palabras que pudiesen referirse al proceso de decisión a la hora de mandar el mensaje ES-Alert a la población de la Comunitat Valenciana.

Eso sí, la jueza deja la puerta abierta a que sea la propia Vilaplana quien decida, motu proprio, declarar públicamente o ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

La instructora deniega así la petición de Ciudadanos y una acusación particular para citar de nuevo a la periodista para aclarar supuestas contradicciones en su declaración. Asimismo, aclara que para investigarla por falso testimonio hace falta "una verdad procesalmente establecida", es decir, una sentencia o un auto de sobreseimiento firme.

En su auto, la jueza ha preguntado a la defensa de la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas si quiere volver a declarar. Lo hace después de conocer que Pradas será entrevistada por Gonzo en Salvados este domingo, una entrevista de una enorme importancia dentro de la causa que podrá verse a partir de las 21:35 horas. La decisión llega después de recibir la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista completa que se emitirá en laSexta.

