Pirómana y 'hooligan': la directora general de Protección Civil se defiende de las acusaciones del PP en los incendios forestales del verano

Elías Bendodo y Miguel Tellado fueron dos de los altos cargos del PP que criticaron la gestión de Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias del ministerio de Interior, durante los incendios forestales de este verano. Ella se defiende de las acusaciones en Salvados. Llegaron a llamarla "pirómana".

Salvados cuenta hoy la historia de un pueblo, Alcanar, y de un alcalde convertido en la cara más visible de una emergencia que no admite excusas. En los últimos siete años, sus vecinos han visto cinco veces sus casas arrasadas por el agua. El alcalde toma en el programa de hoy una decisión drástica, cansado de tener que gestionar estas emergencias sin recursos adecuados.

Para saber qué puede esperar de las administraciones que pueden tomar medidas, Gonzo entrevista a Virginia Barcones, directora de Protección Civil. Su experiencia este verano durante una ola de incendios nunca vista merece ser escuchada con atención.

Barcones describe los últimos 12 meses que hemos pasado en nuestro país en materia de emergencia como "horribles", "de los peores años de nuestra historia reciente". "Las catástrofes naturales nos han sacudido con virulencia, nos han hecho mucho daño", añade. Alcanar es un ejemplo de ello. La DANA del 12 de octubre, Alice, era la quinta catástrofe medioambiental que sufría este municipio de Tarragona en siete años.

Pero también hay otros sitios que sufren los estragos de estos temporales: "hay varios lugares en nuestro país donde de manera reiterativa este cambio climático está haciendo que descarguen con especial virulencia estas lluvias torrenciales, donde ya venían siendo habituales, pero también, en otros lugares, porque tiene comportamientos insólitos, desconocidos. Tormentas que parece que van pasando y vuelven a girar y descargan en el mismo lugar, como ocurrió en Ibiza o, como bien decías, en Alcanar".

Ella sabe bien de lo que habla. Durante cuatro meses estuvo trabajando en Valencia tras la fatídica DANA que dejó 228 víctimas mortales. Entonces, no hubo muchos focos de la opinión pública sobre ella, pero algunos sí que centraron su mirada en ella a raíz de los incendios de agosto. En medio de esta oleada, no cesó la guerra política. Protección Civil defendía que el despliegue de medios se hizo bien, a tiempo. Algunos dirigentes del Partido Popular acusaron de incompetente al Gobierno y la señalaron directamente a ella, que intervino en una rueda de prensa para desmentir con datos lo que decían.

Los "juegos de trileros" en medio de una catástrofe

"Todos los presidentes autonómicos dijeron que todo iba fenomenal, que se estaba poniendo a disposición todo. Y, por la tarde noche, de repente, nos llegan tres cartas simultáneas pidiendo unos listados infinitos de cosas", rememora. El ministro les pidió que lo gestionaran todo, pero había cosas, asegura, que eran "imposibles". "Están pidiendo el doble de medios aéreos que tiene toda Europa", respondió entonces.

"No sé qué me preocupa más, que se hiciera con mala intención pedir cosas que, objetivamente, eran imposibles, o que quien estaba dirigiendo eso no supiera que esas cosas eran imposibles. Creo que no es conveniente, en mitad de una catástrofe, estar con juegos de trileros", dice con dureza.

"Pirómana" y "hooligan"

Elías Bendodo, vicesecretario autonómico del PP decía de Barcones que era "una pirómana más". Por las mismas fechas, Miguel Tellado, secretario general del PP, decía que era una "hooligan del PSOE" y la acusaba de hacer "política desde un puesto tan relevante como la dirección de Protección Civil".

"Sentí que no se estaba a lo que se tenía que estar, que era apagar el fuego", responde ella cuando Gonzo le pregunta cómo se tomó aquellas declaraciones. "¿Han dicho que hayamos hecho algo mal? ¿Algo no ha funcionado, no estaba donde tenía que estar, alguien no ha llegado, alguien no ha apagado?", preguntaba a su equipo. "No, no. Pirómana, hooligan", respondieron. Su conclusión es clara: "si la crítica se limita a intentar desprestigiar, humillar a una persona, me imagino que es el precio a pagar para la nueva forma de hacer política de algunos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.