Una alerta de Protección Civil interrumpe la entrevista de Gonzo con el alcalde de Alcanar: "Eso es porque esta noche va a pasar algo grave"

"Yo pienso que he llegado ya a mi límite", dice Juan Roig, alcalde de Alcanar, segundos antes de que una alarma interrumpa su conversación con Gonzo. Este es su día a día. Otra alerta climática amenaza a su pueblo, que ha sufrido cinco riadas y en siete años.

Tras haber recorrido Alcanar de la mano de su alcalde y sus vecinos, el edil se sienta a conversar con Gonzo en la recta final de este reportaje de Salvados. Joan Roig lleva siete años en el cargo. Siete años en los que ha tenido que hacer frente a una pandemia y a cinco emergencias climáticas que se han traducido en cinco riadas que han inundado su pueblo una y otra vez.

Los estragos del temporal no son solo visibles en las calles del municipio. También han dejado huella en el ánimo de Roig, que está cansado de luchar. "Al final, cuando la normalidad es una concatenación de catástrofes, la política municipal es una trituradora", reconoce con tristeza. "Yo pienso que he llegado ya a mi límite, psicológico y físico. Al final, también la responsabilidad pública no anula la condición humana", admite.

Sus reflexiones son interrumpidas por una alarma que suena en los móviles de todos los presentes. Es un mensaje ES-Alert. "Una alerta de Protección Civil", adivina. "Es porque esta noche va a pasar algo grave", se teme.

La alerta de Protección Civil

Gonzo lee el contenido: "Lluvias torrenciales esta madrugada y mañana por la mañana, especialmente en el litoral y prelitoral. Extremen las precauciones, eviten desplazamientos innecesarios y aléjense de barrancos y rieras. Consulten la información meteorológica y de Tránsito antes de desplazamientos. Alerta de Protección Civil CCAT".

"Esa es nuestra realidad", lamenta Roig. "No tengo más fuerzas. La responsabilidad pública no anula la condición humana y se puede servir y sufrir al mismo tiempo. Y hace mucho tiempo que estoy sufriendo", insiste ante el periodista. "En mi cabeza, se suceden continuamente las imágenes que he ido viendo de mis vecinos, que son gente a la que quiero, con la que he compartido mi vida, con las casas destruidas, el proyecto vital destrozado. Con toda su vida al aire, pendiente de un hilo. Para mí, eso ya es inasumible", resume con entereza, pero con pesar.

Joan Roig anuncia su dimisión en Salvados

En efecto, Joan Roig está anunciado su dimisión en Salvados. "Es por coherencia. Y porque pienso que es lo mejor para mi pueblo, para mi gente, para mis vecinos y vecinas. Lo mejor para ellos es que lidere la administración local una persona que esté con sus plenas facultades. Con plena energía, con perspectivas nuevas y, sobre todo, con el empuje que hace falta para encarar esa época que nos viene a los pueblos del litoral, que es, créeme, va a ser durísima", explica.

Su reflexión final es demoledora: "El futuro de Alcanar es un futuro que estará marcado por el cambio climático. Somos un pueblo que vamos a vivir durante las próximas décadas totalmente focalizados en protegernos de lo que nos viene. Y, créeme, nos viene algo muy grave, muy grave"

"¿Te vas con la conciencia tranquila?", pregunta Gonzo. "Francamente, no. Tendría que haber ejecutado muchas más acciones para paliar los efectos de este cambio climático", admite.

Una cartela final describe el destino de Joan Roig: ha renunciado a su cargo como alcalde de Alcanar y ha aceptado una plaza como profesor de instituto.

