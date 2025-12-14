La directora general de Protección Civil pide "un pacto de estado" para dejar de lado los enfrentamientos políticos ante las emergencias

Virginia Barcones interviene en Salvados para dejar claro que "el cambio climático mata" y pedir un gran "pacto de estado" para que los enfrentamientos políticos no interfieran en la gestión de las catástrofes medioambientales.

Salvados relata la situación de Alcanar, un pueblo que ha sufrido cinco inundaciones en siete años, y el papel de su alcalde como principal responsable de gestionar emergencias sin recursos suficientes. En el episodio, el alcalde toma una decisión drástica ante la repetición de estos desastres. Gonzo entrevista también a Virginia Barcones, directora de Protección Civil, para conocer qué pueden esperar los ciudadanos de las administraciones ante catástrofes. Barcones describe los últimos doce meses en España como "horribles", señalando la intensidad creciente de fenómenos climáticos extremos como la DANA Alice que afectó a Alcanar, y advierte que otros lugares también sufren temporales cada vez más violentos y erráticos debido al cambio climático.

Barcones también relata la presión política y mediática que enfrentó durante los incendios del verano, donde algunos dirigentes la atacaron públicamente acusándola de incompetencia o de hacer política desde su cargo. Critica los "juegos de trileros" durante las catástrofes, en los que se pedían recursos imposibles de gestionar en plena crisis. A pesar de las acusaciones de políticos como Elías Bendodo y Miguel Tellado, ella asegura que su prioridad siempre fue gestionar las emergencias y proteger a la población, y que las críticas personalistas son simplemente parte del coste de enfrentarse a una política cada vez más orientada al desprestigio.

Su respuesta a los partidos negacionistas del cambio climático

"Hay partidos -como VOX- para los que negar el cambio climático es un argumento. ¿Estas posturas políticas qué consecuencias pudieron tener en el caso de los incendios y pueden tener ante la realidad en la que vivimos?", pregunta Gonzo a la directora de Protección Civil en el programa de laSexta. "A mí me parece una absoluta temeridad negar la emergencia climática. No sé si dará diputados, lo que sí sé es que tiene consecuencias. Porque el cambio climático mata. El cambio climático provoca DANA. El cambio climático provoca incendios. Y negar la realidad lo único que va a hacer es que nos genere más daño cuando vuelva a ocurrir, que ocurrirá", responde tajante.

Barcones hace una reflexión en esta entrevista: "No podemos evitar que llueva. No podemos evitar que haya una ola de calor, que estemos a 50 grados, que haya una tormenta eléctrica, que caiga un rayo y empiece un incendio que, en esas condiciones, tarda 20 días en ser apagado. Pero sí podemos anticiparnos, prepararnos, para que, el día que llegue, genere el menor daño posible. Y, sobre todo, para que no genere daño en las personas".

Es por ello que defiende que es necesario que exista "un pacto de Estado para que todos apartemos cuestiones, apartemos ideologías". "El tiempo que pasa entre una catástrofe y otra es el tiempo que tenemos necesariamente que utilizar para seguir avanzando, para seguir construyendo. Y no hay otra manera de hacerlo que hacerlo juntos, sentados en una mesa".

Gonzo no puede evitar acordarse del alcalde Alcanar, Joan Roig, al escuchar sus palabras.

