Virginia Barcones asegura que el Gobierno ha respondido al 100% de las solicitudes de medios contra los incendios, y recuerda: "Es competencia de las autonomías pedirlo"

La directora general de Protección Civil y Emergencias ha asegurado que, de los 11 grandes incendios que hay activos en España, el Gobierno está presente con los medios que desde las comunidades autónomas han solicitado.

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, ha asegurado que el Gobierno ha respondido al 100% de las solicitudes de medios que han realizado las comunidades autónomas para combatir los incendios.

"Nos encontramos en situaciones operativas 2", ha recordado, explicando que esto quiere decir que quien tiene competencia para coordinar y dirigir la situación son las comunidades autónomas, señalando que son las que tienen que "solicitar" los medios.

"El director de la comunidad autónoma de extinción es el que sabe la situación y qué medios necesita para abordar el fuego", ha aclarado. De esta forma, ha aclarado que el Gobierno "está presente con medios" en los 11 grandes incendios que hay en España.

"En todos ellos se han desplegado el 100% de las necesidades", ha señalado, dejando claro que luego es el director de la autonomía quien asigna las misiones. "Este es nuestro sistema y nuestro reparto competencial".

En cuanto a los aviones cisterna que ha enviado Francia, Virginia Barcones ha explicado que desde el comienzo de los incendios forestales, Protección Civil ha estado comunicándose con el mecanismo europeo para trasladarles cuál era la situación, recalcando que, aunque estos aviones van a Galicia, luego pueden ser enviados a otros lugares si así se requiere.