El alcalde de Alcanar, el pueblo que ha vivido 5 riadas en 7 años, señala a uno de los culpables: "Eran barrancos amplios, pero los humanos..."

Joan Roig, alcalde de Alcanar, concede a Salvados esta entrevista en la que anuncia una decisión drástica. Su pueblo se ha inundado cinco veces en los últimos siete años y todo indica que la situación no va a mejorar.

Gonzo y el resto del equipo se trasladan en el reportaje de hoy, el último de la temporada, hasta Alcanar, Tarragona. Un municipio con 9870 habitantes, una localización estratégica, una geografía compleja y una historia reciente marcada por inclemencias climáticas que han condicionado su presente y su futuro. En el programa de hoy, Salvados cuenta la historia de este pueblo y la de su alcalde, convertido en la cara más visible de una emergencia que no admite excusas.

En los últimos siete años, sus vecinos han visto cinco veces sus casas arrasadas por el agua. La última de ellas, la quinta, en octubre de este mismo año, hace tan solo un par de meses.

Salvados rescata de la hemeroteca los vídeos de cómo daban la noticia en los informativos y las aterradoras imágenes que grababan los vecinos de la zona de la riada. En uno de esos lugares se encuentra Joan Roig, el alcalde de Alcanar, con Gonzo.

El urbanismo del siglo XX y la mano del hombre

"Hay varios barrancos como ese, que es un ejemplo paradigmático de todo el urbanismo que se fue desplegando durante las décadas de los 60, 70, 80, 90, principios de los 2000. En principio, eran barrancos mucho más amplios, pero los humanos empezamos a construir por los lados hasta perder gran parte de su capacidad. Y eso provoca las consecuencias graves que hemos visto en las lluvias de Alcanar", resume de manera tajante el edil nada más comenzar la entrevista.

En algunas de esas casas, de una altura considerable, acabó entrando el agua. "Y ese edificio que ves reformado, toda esta pared, se derrumbó totalmente, provocando daños estructurales serios", indica al periodista.

Un vecino interrumpe la conversación. Desde el balcón cuenta hasta dónde le llegó el agua a él en la última riada. "¿Vive usted tranquilo ahí?", le pregunta Gonzo. "Como está la vivienda... para ir cambiando, ¡de película!", reconoce.

"En otoño, cuando vienen estas fechas, nosotros vivimos mirando al cielo desde hace ya siete años, con esta angustia de no saber qué va a pasar con nuestro pueblo, que nos podemos inundar", lamenta Roig.

Alcanar, el pueblo sobre los barrancos

Geográficamente, Alcanar está ubicado, en una zona con muchos barrancos. "Además, tenemos la montaña del Montsià, una montaña muy vertical, a poca distancia del pueblo y del mar. Ahí se explican muchas cosas", cuenta el edil.

La orografía del terreno es la culpable de que, cuando bajan estas riadas, haya tan poco tiempo de reacción: "La verticalidad de la montaña hace que la lluvia baje con mucha agresividad y en muy poco tiempo".

La pesadilla de Joan Roig

"Hacía una semana o diez días que había entrado de alcalde. Tengo 42 años, seguramente habrá habido otras riadas. Lo que me da la memoria es la primera con tanta virulencia", cuenta Joan Roig, recordando sus primeros días en el cargo. Una pesadilla que empezó en aquel momento y que ahora lleva siete años atormentándole.

A él, tal y como señala Gonzo, le ha tocado ser alcalde justo cuando Alcanar vive una nueva realidad, completamente distinta a la de antes. "Nuestro pueblo es uno de los epicentros del cambio climático del litoral catalán", dice Roig, asintiendo.

