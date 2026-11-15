Una corresponsal francesa analiza la evolución de Vox: "Iba contra los catalanes, las feministas y el colectivo LGTB, no a por los migrantes"

Las corresponsales extranjeras que participan en Salvados analizan cómo evoluciona la percepción de la inmigración en España y alertan de un cambio en el discurso social: "Empiezan a percibir al otro como una amenaza".

La percepción de la inmigración en España ha cambiado en los últimos años. Así lo observa Cecilia Guardati, corresponsal argentina, que identifica un aumento de los discursos que presentan al extranjero como una amenaza. Élise Gazengel, corresponsal francesa también advierte de una mayor presencia del racismo y la xenofobia en la actualidad política y social.

Sin embargo, Guardati no considera que España sea especialmente xenófoba, aunque sí detecta un cambio en el clima social de los últimos años. "Esa xenofobia viene alimentada de un discurso antiinmigración, pero que viene del temor, de la pérdida de condiciones de vida incluso, en ciertos sectores de la sociedad que empiezan a percibir al otro como una amenaza", explica.

Para ilustrar esa transformación, la periodista compara la situación actual con la que encontró cuando llegó a España. La comunidad marroquí ya tenía entonces una presencia importante, pero Guardati recuerda que sus circunstancias laborales y sociales eran distintas a las de ahora. "Entonces no se hablaba en términos despectivos hacia esa comunidad".

La irrupción de Vox

Élise Gazengel pone en cuestión que el crecimiento de las actitudes racistas responda directamente a un aumento de la inmigración. "En realidad inmigración había desde hace muchos años", recuerda.

La periodista también repasa cómo explica inicialmente a sus medios de Bélgica y Francia la llegada de Vox a la política española. En un primer momento, no identificó a la formación con un discurso centrado en el rechazo a los inmigrantes. "Explicaba que era una extrema derecha que no iba por los migrantes, sino que iba contra los catalanes y las feministas y el colectivo LGBT'".

Con el paso del tiempo, sin embargo, Gazengel observa cómo el racismo y la xenofobia ganaron espacio en sus coberturas sobre España. Los acontecimientos de Torre Pacheco representan para ella uno de los ejemplos más claros de esa evolución.

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