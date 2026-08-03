La población ceutí planta cara a los ultras Alvise Pérez, Vito Quiles y Núcleo Nacional: "¡Esto es Ceuta, no Torre Pacheco!"

Los detalles Vito Quiles imaginaba este domingo que sería recibido como un héroe en Ceuta, pero los ceutíes le dejaron claro que su presencia no era bienvenida, mucho menos cuando su objetivo era el de reventar una manifestación convocada por asociaciones vecinales en la que quien salió escaldado fue él.

Desde el inicio de la crisis migratoria, los ceutíes han defendido la convivencia frente a los intentos de la ultraderecha de propagar mensajes de odio. Vito Quiles, quien esperaba ser recibido como un héroe, fue expulsado de una manifestación en Ceuta, donde los vecinos rechazaron su presencia. Durante el fin de semana, otros agitadores de ultraderecha, como Alvise Pérez, también intentaron sembrar discordia, pero los ceutíes les plantaron cara. La trabajadora de un establecimiento desmintió los bulos que Pérez pretendía difundir. La respuesta ciudadana dejó en evidencia a la ultraderecha, que tuvo que abandonar Ceuta bajo escolta policial.

Desde que estalló la crisis migratoria se ha visto a los ceutíes intentando defender la convivencia. Pero la ultraderecha no podía dejar escapar la oportunidad para colar su mensaje racista y de odio, aunque esta vez les ha salido mal la jugada.

Vito Quiles imaginaba este domingo que sería recibido como un héroe en Ceuta, pero los ceutíes le dejaron claro con pitidos y gritos exigiendo que se fuera que su presencia no era bienvenida. Mucho menos cuando su objetivo era el de reventar una manifestación convocada por asociaciones vecinales en la que quien salió escaldado fue él.

Apenas duró dos minutos en la manifestación. Fue expulsado por el pueblo de Ceuta. La consecuencia fue que acabó huyendo a la carrerita el agitador al que los manifestantes acusaron de pretender propagar el racismo y la xenofobia.

Durante todo el fin de semana los agitadores de ultraderecha han tratado de utilizar Ceuta como el campo de batalla para propagar odio. Pero les ha salido mal la jugada, pues los ceutíes les han plantado cara. "Con lo tranquilos que estábamos sin ustedes, cabrones", les ha gritado un vecino indignado con su presencia.

Primero fueron los ultras de Núcleo Nacional, pero el pueblo les paró los pies nada más llegar. "¡Núcleo Nacional, por aquí no vengas más!", corearon. Ese mismo día, además, el agitador Alvise Pérez se subió al barco y se desplazó hasta Ceuta para caldear más el ambiente. "Ceuta es España, y la vamos a defender por las buenas o por las malas", espetó.

Ante ello, un pueblo unido consiguió que el agitador tuviese que refugiarse en un establecimiento, desde donde siguió esparciendo odio. No hay más que ver las caras de la trabajadora escuchando lo que sea que dijese Alvise Pérez.

Ella ha aclarado este lunes alguno de los bulos que pretendía propagar, como "que se estaban encapuchando para atacarle los magrebíes o musulmanes de fuera, y no era así, eran de los suyos". Ha explicado Nadia Ahmed Benaissa en Más Vale Tarde.

Minutos después, y ante la respuesta ciudadana, también tuvo que abandonar Ceuta bajo escolta policial. El líder de Vox, Santiago Abascal, también se pasó por allí, apenas 48 horas después de que el diputado ultra José María Figaredo llamase en televisión a la caza del migrante: "Hay que cazarlos a todos uno por uno".

Unas palabras que recordaban a lo ocurrido el año pasado en Torre Pacheco, Murcia, y que los ceutíes rechazaron tajantemente. "¡Esto es Ceuta, no Torre Pacheco!", gritaron. Una respuesta ciudadana que, de nuevo, dejó en evidencia a la ultraderecha.

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