España, referente en la lucha feminista según una corresponsal francesa: "Las asociaciones francesas toman como ejemplo cómo lo hicieron aquí"

En Salvados, Élise Gazengel revisa el prejuicio con el que llegó a España y explica cómo su experiencia y la fuerza del feminismo modificaron su percepción sobre el machismo en Francia y España.

La imagen de España como un país especialmente machista es uno de los prejuicios que Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir, reconoce que tuvo antes de instalarse aquí. Sin embargo, su experiencia personal y la comparación con Francia han modificado aquella percepción, según explica en su conversación con Gonzo en Salvados. La periodista participa en un programa que propone escuchar a tres corresponsales extranjeras para contrastar los tópicos sobre España con la realidad que observan desde hace años y analizar cómo nos ven fuera de nuestras fronteras en el aspecto más político.

"Yo pensaba que España era mucho más machista", reconoce. La periodista explica que la palabra francesa 'macho' se utiliza para referirse al machismo y que esa asociación influyó en la idea que tenía del país antes de llegar. "Y me sorprendió el poder que tiene el feminismo en este país, y me sentí menos menospreciada", cuenta.

La corresponsal asegura que esa sensación se extiende tanto al entorno laboral como a su vida personal. Aunque reconoce que también se ha encontrado con actitudes machistas y con personas que cuestionan su conocimiento por ser joven y extranjera, considera que "al menos el lado feminista estaba mucho más potente aquí que en Francia".

Su cambio de percepción también llega al comparar los datos sobre violencia machista en ambos países. La periodista explica que, al principio, asumía como algo habitual las noticias sobre asesinatos de mujeres que veía en los informativos españoles. Un día decidió buscar las cifras francesas y encontró una realidad distinta a la que imaginaba. "En Francia hay más asesinato machista que en España, incluso respecto a la población", asegura. Esa comparación la lleva a revisar el prejuicio con el que llegó al país.

Así, se dio cuenta de que "tenía que 'desconstruir' esta idea de país machista porque, en realidad, no", explica. "Todas las asociaciones feministas francesas toman como ejemplo cómo lo hicieron, tanto a nivel político como de sociedad, aquí", concluye.

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