Los detalles El politólogo se ha referido así al hecho de que Sánchez haya pedido perdón en varias ocasiones: "Resulta un poco llamativo, incluso el posicionamiento que supone una concesión al adversario en este contexto".

El politólogo Pablo Simón ha afirmado tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que la estrategia del presidente del Gobierno y candidato del PSOE en el debate ha sido "fallida". Así se ha referido sobre un Sánchez que ha pedido perdón en varias ocasiones, por los casos de corrupción, por el problema de la vivienda y a las familias de los accidentes ferroviarios.

"Resulta un poco llamativo, incluso el posicionamiento que supone una concesión al adversario en este contexto. Ya digo que a mí me ha parecido que esta estrategia ha sido fallida por parte del presidente del Gobierno. No ha tenido, al menos parece, el éxito deseado", ha expresado el politólogo.

Simón ha dicho que a partir de ahora "pasaremos al cerrojazo demoscópico y empezará el festival de la intoxicación". "Entonces los analistas externos no tendremos ni idea de cómo se van moviendo los votos durante la última semana, sabiendo que además tenemos un debate a cuatro que va a ser el jueves", ha recordado. "Es decir, que se pueden mover todavía más cosas en ese contexto y vamos a seguir a ciegas", ha remarcado.

Sánchez ha respondido a Feijóo "pidiendo nuevamente perdón por los casos de corrupción que hemos podido sufrir", pero ha asegurado que no va a "aceptar lecciones del PP". "Hemos actuado, pero eso no me impide compartir dos verdades: el mío es uno de los gobiernos más limpios de la historia de la democracia y no voy a aceptar lecciones del PP, que es el partido más corrupto", ha declarado.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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