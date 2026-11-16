Una corresponsal francesa cuenta el asombro de los medios galos por los gritos de "presidenta" a Ayuso en Génova en vez de a Feijóo

Tres corresponsales extranjeras analizan en Salvados la imagen política de España en el exterior. Destacan el posible fin del último gobierno progresista europeo y la llegada de la ultraderecha como principal foco de atención. Sánchez goza de mayor reconocimiento internacional que Feijóo, mientras el PP tiene notable presencia mediática en Argentina.

A las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, Gonzo analiza en Salvados con tres corresponsales extranjeras la imagen política que proyecta España fuera de nuestras fronteras. Una campaña que, a priori, no interesa demasiado a nivel internacional. Lo único que llama poderosamente la atención es la posibilidad de la "caída del último Gobierno progresista" y de la eventual llegada de la ultraderecha por primera vez al poder en España.

Así lo explican las corresponsales Élise Gazengel, de France TV, RFI y Le Soir; Suman Naishadham, de Associated Press (AP), y Cecilia Guardati, de la agencia argentina Télam y la cadena Todo Noticias, en el programa de laSexta.

Naishadham señala a que la anómala duración de la campaña electoral española, de apenas dos semanas y pico, plantea algunas particularidades para los medios internacionales, lo que hace que sea imposible cubrir todos los actos. "Si hay mucho lío en las calles francesas y hay mucha actualidad, pues igual la campaña electoral tendrá menos peso", admite en su caso Gazengel.

La imagen internacional de Feijóo

En cuanto a lo que se sabe de los candidatos en el extranjero, las tres señalan que Pedro Sánchez es uno de los más reconocidos en los últimos años, mucho más de lo que fue Rajoy en su día, y lo achacan a su dominio del inglés, su predisposición a conceder entrevistas a medios internacionales y también a sus posicionamientos políticos, como sus choques con Trump o el reconocimiento del Estado palestino.

Sin embargo, elaborar un perfil internacional de Feijóo sí puede resultar complicado, comentan. Gazengel recuerda que ya vivió una situación parecida cuando cubrió la última noche electoral desde la sede del PP en Génova. Ni ella ni sus compañeros tenían muy claro qué iban a contar a sus países. "¿Y este, qué?", se preguntaban. "Que no significa que no sea buen político en su país, pero carisma internacional no tiene", resume.

En concreto, recuerda una anécdota de que aquel día que ilustra a la perfección lo que quiere decir: los asistentes empezaron a corear "presidenta, presidenta", en referencia a Isabel Díaz Ayuso. "¿Presidenta o presidente?", le preguntaron sus colegas. La corresponsal tuvo que explicarles que los gritos eran para una persona que no era en realidad la candidata a la presidencia.

Feijóo y Ayuso en Argentina

"En Argentina -a diferencia de en Francia- es conocido Feijóo. Es distinto. Ha estado y ha ido muchas veces", explica Guardati. Isabel Díaz Ayuso también se ha pasado por allí en alguna ocasión.

"Una figura del lobby israelí armamentístico de España, que es conocida, ha estado en programas de televisión de Argentina, llamativamente presentándose como casi mentor de Ayuso. Y los periodistas, sin contexto, los presentan ahí como futuros políticos líderes de España, de la futura España", relata acerca de la presencia mediática del Partido Popular, su entorno o informaciones que les incluyen.

"Pero, bueno, veo que el Partido Popular en Latinoamérica, en Argentina sobre todo, tiene mucha presencia. Entonces, siempre están pendientes de qué pueda pasar", concluye.

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