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El 29 de junio

Sánchez anuncia un nuevo decreto para paliar el impacto de la guerra en Irán

Los detalles Esta mañana, el presidente del Gobierno ha anunciado en la sesión de control en el Congreso que el decreto se aprobará en el Consejo de Ministros el próximo 29 de junio.

Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Félix Bolaños durante una sesión de control al Gobierno Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Félix Bolaños durante una sesión de control al GobiernoEP
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto ley de protección al tejido productivo y a la ciudadanía para ver los resultados del alto el fuego con Irán anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso y en su cara a cara con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha anunciado que el decreto se aprobará en el Consejo de Ministros el próximo 29 de junio y ha llamado al líder de la oposición a convalidarlo en cuando llegue a la Cámara Baja.

El Gobierno quiere, ha explicado el presidente "ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego". Sánchez ha defendido los decretos previos similares aprobados para dar respuesta a los conflictos internacionales, entre ellos el que se aprobó hace tres meses ante la guerra de Irán para proteger el escudo social, el tejido productivo y a los hogares de España.

"Señoría, eso es lo que está haciendo este Gobierno, gobernar para la gente", ha dicho el presidente Sánchez, quien le ha reprochado a Feijóo que el PP lo que hace es "votar sistemáticamente en contra en contra de estas medidas".

"Esperemos a ver qué votan ustedes. Por el momento, lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, con los grupos parlamentarios. Si quiere dignificar la política tiene que aportar propuestas y apoyar ese real decreto ley", le ha instado Sánchez. En ese momento, Armengol ha tenido que pedir silencio ante los murmullos constantes de la bancada del PP.

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