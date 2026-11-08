José Antonio Gurpegui analiza la "entrañable enemistad" entre Sánchez y Trump y el varapalo electoral al trumpismo en EEUU

Gurpegui ha comenzado su intervención recordando las palabras de Talarico, el senador demócrata que ha logrado un resultado histórico en Texas. A partir de ahí, ha establecido un paralelismo con la relación entre Sánchez y Trump.

José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, ha analizado en laSexta Xplica las palabras de Pedro Sánchez contra la internacional ultraderechista y su referencia a Donald Trump, Javier Milei y otros líderes internacionales.

Gurpegui ha comenzado su intervención recordando las palabras de Talarico, el senador demócrata que ha logrado un resultado histórico en Texas. A partir de ahí, ha establecido un paralelismo con la relación entre Sánchez y Trump: "La relación de Sánchez con Donald Trump es de una entrañable enemistad".

El director del Instituto Franklin ha reconocido que resulta complicado respaldar algunas de las políticas del presidente estadounidense, especialmente en materia migratoria, en Gaza o en el estrecho de Ormuz. En este contexto, ha calificado de "auténtico varapalo" el resultado electoral para Trump y el Partido Republicano. Un revés que, según ha explicado, también tiene consecuencias dentro del propio movimiento republicano y en las aspiraciones políticas de figuras como JD Vance.

"Está empezando a bajarse del barco del trumpismo porque ve que, si siguen subidos a ese barco, sus opciones de presentarse como candidato republicano a las primarias van a ser difíciles", ha apuntado. Gurpegui ha matizado, no obstante, que el resultado no es una consecuencia directa de la guerra, sino de los efectos que esta ha tenido. "No es consecuencia directa de la guerra, pero sí de las consecuencias de la guerra", ha concluido.

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