Sánchez y Trump se saludan muy sonrientes en su primer encuentro tras las tensiones por el gasto en Defensa

El contexto Los mandatarios se han encontrado menos de una semana después de que Trump sugiriese la expulsión de España de la OTAN.

Pedro Sánchez y Donald Trump se han saludado muy sonrientes este lunes en la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij, Egipto, por el acuerdo entre Hamás e Israel para el alto el fuego en Gaza.

Ha sido la imagen del día y el encuentro ha generado mucha expectación, ya que es su primer cara a cara después de las últimas tensiones por el gasto en Defensa en la OTAN.

Hace menos de una semana, el presidente estadounidense sugirió la expulsión de España de la OTAN por la negativa del Gobierno de Sánchez a aumentar el gasto al 5% del PIB, como exige Trump.

Ante esta insinuación, desde Moncloa quisieron rebajar el tono y se Moncloa se limitaron a reafirmar el compromiso de España con la Alianza Atlántica. Insistieron en que aportar un 2,1% es "suficiente" en materia de defensa.

Pese a la aparente complicidad, el presidente republicano ha tirado varias veces de la mano de Sánchez, un gesto ya habitual en él que emplea como signo de fortaleza.

Hha concluido el saludo con unas palmaditas en la mano. Sánchez, por su parte, le ha correspondido agarrándole brevemente el brazo.

Trump ha saludado en una especie de besamanos a la treintena de mandatarios que se han reunido en Egipto para celebrar el alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás.

No obstante, con Sánchez se ha parado unos pocos segundos, algo muy distinto de lo que ha ocurrido con otros invitados como Tony Blair.

Tensiones por el gasto en defensa

Sin embargo, no es el primer rifirrafe con EEUU por esta cuestión. Cuando se aprobó elevar el gasto, el Gobierno se opuso y pidió que fuese algo opcional. Ante esta posición, Trump criticó que España "siempre ha pagado muy poco".

Más tarde, Trump afirmó que ve a España como "un problema" en el objetivo de gasto militar de la OTAN.

