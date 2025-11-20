La jueza de la DANA reclama las imágenes de Carlos Mazón entrando en el CECOPI

Los detalles La titular del juzgado de Catarroja considera que esta diligencia es "relevante" en el "análisis del proceso de decisión por parte de la consellera" investigada, Salomé Pradas.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat las imágenes de Carlos Mazón entrando al Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) el 29 de octubre de 2024, así como la hora exacta de su entrada. La investigación, que involucra a la consellera Salomé Pradas, se centra en el análisis del proceso de decisión, considerando las funciones de coordinación del jefe del Consell. Mazón entró al CECOPI a las 20:28, 17 minutos después del Es-Alert, tras cambiarse de ropa. Salió de una comida supuestamente a las 18:45, pero llegó a la Generalitat casi a las 20:00, recorriendo un trayecto que normalmente toma 14 minutos.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra que instruye la causa de la DANA ha requerido a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat que remita al Tribunal de Instancia de Catarroja las imágenes en las que Carlos Mazón aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) el 29 de octubre de 2024, así como "la hora en la que se produjo la entrada en esas dependencias".

En una diligencia a la que ha tenido acceso laSexta, la instructora considera "relevante" en el "análisis del proceso de decisión por parte de la consellera" investigada, Salomé Pradas, dada las funciones "directivas y de coordinación" que tiene atribuidas el jefe del Consell, como indicó la Audiencia Provincial de Valencia en su auto del pasado 16 de octubre, funciones que "no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica".

Además, en el escrito, la juez ha informado de que ha recibido la grabación de la llamada efectuada a las 20:08 horas por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, al técnico que validó el mensaje Es-Alert, que estaba en su domicilio, y que tuvo una duración de 2 minutos y 35 segundos.

Por otro lado, la magistrada ha vuelto a reiterar que era Carlos Mazón quien "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y que tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

Cabe recordar que, según las imágenes que difundió la propia Generalitat, el expresident entró en las instalaciones del CECOPI a las 20:28, por tanto, 17 minutos después del envió del Es-Alert. Además, lo hizo con una ropa diferente a la que se le vio en los actos institucionales durante la mañana, un cambio de vestimenta que justificó en el Congreso de los Diputados con que hacía frío aquel día, pero que también hizo arrojar una nueva versión sobre qué hizo aquella tarde.

Se supone que Mazón salió de su comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro sobre las 18:45 horas. Sin embargo, él no precisó la hora en la que salió del establecimiento y se limitó a decir que, de allí a una hora indeterminada, acudió andando y sin escoltas a la Generalitat, lugar al que llegó casi a las 20:00 cuando, según ha podido comprobar laSexta, ese camino a pie se recorre en solo 14 minutos. Y, de allí, acudió al CECOPI donde se le vería 28 minutos después.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.