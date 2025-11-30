Pradas acusa a Mazón de usarla "como cabeza de turco" cuando le comunicó su cese: "Me utilizaba para tapar lo que él pensaba que tenía que tapar"

"Estábamos los dos solos y me dice que va a hacer una remodelación del Consell y que ha pensado que yo tengo que salir y yo, casi sin casi dejarle decirme nada más, le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo", asegura la exconsejera.

Salomé Pradas desvela en Salvados cómo fue la conversación con Carlos Mazón, en la que el expresident de la Generalitat le comunicó su cese, algo que la exconsejera de Emergencias y de Interior del Gobierno valenciano "se veía venir por la actitud que ya tenía el president" hacia ella. "Él me rehuía cuando yo le decía que quería hablar con él, hasta que llegó el día en el que me comunica el cese", señala.

Así, la política cuenta cómo fue aquel momento: "Estábamos los dos solos y me dice que va a hacer una remodelación del Consell y que ha pensado que yo tengo que salir y yo, casi sin casi dejarle decirme nada más, le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo, que me estaba señalando y me estaba culpabilizando, cuando yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar", defiende.

En ese momento, Prados sacó "un poco el egoísmo, por decirlo de alguna forma", y quiso "trasladarle que con ese cese se estaba buscando una cabeza de turco que pagara o tapara cualquier cosa que él pudiera pensar que se debía tapar", porque ahí ella "ya tenía claro que se había acabado el poder trabajar por las víctimas y la reconstrucción".

"Se arrepiente de haberme cesado"

Además, Pradas también le expresó que le "extrañaba" su decisión, "cuando él mismo había defendido la actuación de la Generalitat Valenciana". "A mí me dicen que a posteriori él ha dicho en multitud de ocasiones que se arrepiente de haberme cesado, pero a mí eso nunca me lo ha dicho, hasta que el otro día sí que escuché por primera vez, después de un año, que mi cese y el de el señor Argüeso no habían ocurrido por ningún una cuestión de técnica o mala gestión, sino por un mero interés político", manifiesta.

