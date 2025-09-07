"Esto es una puta distopía"
"Antes me miraban raro y ahora me llaman hijo de puta": El Gran Wyoming, sobre cómo ha calado el discurso del odio en la sociedad española
"Están transmitiendo una pedagogía social que es: nosotros los dirigentes somos violentos, somos agresivos y mentimos. Y están transmitiendo un mensaje peligrosísimo a la sociedad", asegura Wyoming refiriéndose, entre otros, a Donald Trump.
"Un tío que dice: 'Las mujeres no hay ningún problema, las coges del coño y te las llevas donde quieras con un billete en la mano' ¿Ese tío puede llegar a ser presidente de una nación?", reflexiona El Gran Wyoming en Salvados.
"La gente todavía no se ha enterado. Esto es una puta distopía", lamenta. "Están transmitiendo una pedagogía social que es: nosotros los dirigentes somos violentos, somos agresivos y mentimos. Y están transmitiendo un mensaje peligrosísimo a la sociedad".
Él mismo ha podido verlo en primera persona: "Yo lo he notado muchísimo en unos años: de que la gente te mira raro a que te llamen hijo de puta o que te insulten. Esto es nuevo".
Lo que no cambia nunca son los problemas a los que la sociedad se enfrenta: "Llevamos 20 años haciendo este programa (El Intermedio) y llevamos 20 años hablando de lo mismo. Estoy hasta el gorro porque no solucionamos nada"
