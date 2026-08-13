La "vergüenza ajena" de 'la Marta' al ver a 'la Jessy' y 'la Iratxe' bailar en la barra: "Si no os echan a vosotras me echan a mí de trabajar"

Marta está empezando a plantearse si ha sido buena idea pedirle a las princesas de barrio que la acompañen a su trabajo como gogó en la discoteca.

'La Jessy' y 'la Iratxe' acompañan a 'la Marta' en su primer día de vuelta a la discoteca tras su operación de aumento de glúteos en la que la joven trabaja como gogó. Nuestras princesas de barrio se lo están pasando en grande bebiendo chupitos, sirviendo tragos y bailando en la barra, pero su amiga, que trabaja allí, no está demasiado contenta con su comportamiento.

En varios momentos se tapa las manos con la cara al ver la actitud de las chicas, que llegan a tontear con un concursante de otro reality.

"He sentido un poco de vergüenza ajena, pero bueno, si ellas se lo pasan bien, ellas verán", dice ante las cámaras del programa de laSexta. "Cuando se han subido a la barra a bailar ha sido como: 'venga, que si no os echan a vosotras me echan a mí de trabajar'", añade.

Finalmente, el personal de seguridad de la discoteca se las lleva a la calle. "Esta noche, y nunca mejor dicho, he salido a hombros y por la puerta grande", presume Iratxe, la 'torera'.

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