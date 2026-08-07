'La Paqui' se niega a pedirle perdón a 'la Iratxe' y se desata la guerra: "Esta tiene de buena lo mismo que yo de himen"

La pelea entre 'la Paqui' y 'la Iratxe' llega a su punto máximo cuando la cantante de orquesta afirma que nunca le ha dicho a su compañera de Princesas de Barrio que le toque "el c...".

Aunque parecía que por fin estaban a punto de hacer las paces, 'la Paqui' y 'la Iratxe' vuelven a la carga tras jugar al juego de la verdad. Cuando la cantante de orquesta le pregunta a su amiga el origen de esta repentina enemistad, la joven le echa en cara que le encargara y luego no comprara un rizador bastante caro a su peluquera.

Pero 'la Paqui' tiene otra versión de lo ocurrido. A pesar de que intentan hablar para llegar a un entendimiento mutuo, este no es posible en el momento en el que 'la Paqui' se niega a pedir perdón a 'la Iratxe' y niega que le haya dicho que le toque "el coño".

"Hija de puta", estalla la de Toledo. 'La Paqui' rompe a llorar y se marcha del bungalow, dando por finalizado su idílico fin de semana en compañía de las otras princesas de barrio. "Esta tiene de buena lo que yo de himen", destaca 'la Iratxe'.

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