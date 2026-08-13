La sesión de fotos de las hermanas Collado a Marta como "modelo por un día": "La cámara es el chico que te gusta"

Las hermanas Collado acompañan a Marta en una sesión de fotos que ella cree completamente real, pero lo que no sabe es que todo forma parte de la sorpresa de cumpleaños.

En este episodio de Mujeres Ricas, recuperado con motivo del 20 aniversario de laSexta, las hermanas Collado continúan con la sorpresa preparada para Marta, la hija de Nuria. La joven cree que un supuesto 'coolhunter' se ha fijado en ella por la calle y le ha ofrecido convertirse en modelo, sin imaginar que todo forma parte de un regalo de cumpleaños.

Después del inesperado encuentro con el supuesto cazatalentos, Marta llega a un estudio fotográfico profesional para vivir su particular "día como modelo".

Ante la cámara, la joven sigue las indicaciones del fotógrafo y comienza a posar con diferentes estilismos, algunos de ellos más atrevidos que otros. Su actitud desenfadada y su particular estilo convencen al supuesto profesional, que no duda en animarla durante la sesión. "La cámara es el chico que te gusta", le explica el fotógrafo para ayudarla a soltarse delante del objetivo.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo transcurre la sesión fotográfica de Marta y su particular día como modelo.

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