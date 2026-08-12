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Un cuchillo para amenazar y un casco para ocultarse: el modus operandi de un violento ladrón detenido en Granada

Los detalles La existencia de imágenes de él actuando en varios comercios de Granada permitió hacer un seguimiento de su forma de robar y de la moto con la que huía, que llevaba la matrícula tapada. Ya ha sido detenido por la Guardia Civil.

Un cuchillo para amenazar y un casco para ocultarse: el modus operandi de un violento ladrón detenido en Granada
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Un cuchillo y un casco de moto o bicicleta. Estas eran las herramientas con las que un hombre ya detenido robaba comercios en Granada. Era su modus operandi, entrar siempre a los establecimientos con la cabeza cubierta, para dificultar su identificación por parte de las autoridades. Y, para intimidar a sus víctimas, amenazaba a los presentes con un gran arma blanca.

En el vídeo que acompaña esta noticia se muestra a la perfección cómo actuaba este delincuente en Granada. Nada más acceder al comercio, ya con la cabeza tapada con su casco de bici, apoyaba el cuchillo sobre la caja registradora. Tras amenazar a la dependienta, esta le entrega varios billetes, pero el ladrón quiere más. Quiere todo el dinero de la caja.

Cuando lo consigue, tal y como se ve en el vídeo, se guarda el botín, recoge el cuchillo y abandona el establecimiento. Fuera le espera su moto.

Apenas unos días antes había actuado en otro comercio. Esta vez, oculta su rostro bajo un casco de moto. La forma de actuar se repite: cuchillo en mano, mete miedo a la dependienta para que le dé la recaudación. Mientras espera, no deja de mirar hacia la puerta. Prueba que nadie entre.

La mujer consigue abrir la caja y él se abalanza sobre el dinero. Coge los billetes, revisa incluso el interior para asegurarse de que no queda nada y sale corriendo del supermercado.

Dos robos, dos amenazas y una misma forma de actuar. La Guardia Civil ya ha detenido al presunto autor.

Ha sido la existencia de esas imágenes lo que ha permitido monitorizar el modus operandi de este sujeto al atracar, porque siempre iba a los establecimientos con esa moto, una moto que llevaba la matrícula tapada.

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