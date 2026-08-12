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'Ábalos' perrea a Wyoming en su versión de 'Tití me preguntó': "Si miro a Jessi el cora me explota, qué mamasota"

Raúl Pérez se convertía en el exministro socialista y se atrevía a hacer una versión de la popular canción de Bad Bunny. El ritmo hacía que incluso Wyoming se animara a bailar.

Raúl Pérez se convertía en el exministro socialista y se atrevía a hacer una versión de la popular canción de Bad Bunny. El ritmo hacía que incluso Wyoming se animara a bailar.

'José Luis Ábalos' sorprendía en El Intermedio haciendo su propia versión de 'Tití me preguntó', la popular canción de Bad Bunny. En su caso, el 'exministro socialista' hacía un repaso de sus conquistas, las cuales han ocupado muchos titulares.

Antes de comenzar con su canción, afirmaba ser "un pedazo de carne". "Hay Ábalos para todas", anunciaba. "Venid a mí, chatis", pedía. "El juez me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias", comenzaba su versión, "si miro a Jessi el cora me explota, qué mamasota".

"El juez me preguntó si tengo muchas novias, muy novias, mira que bien se enrolla Carlota", cantaba el 'exministro'. "Miss Asturias me empotra en Cangas de Onís, Cangas de Onís, ey, aquí está José Luis", seguía el tema.

El Gran Wyoming no podía evitar bailar ante el pegadizo ritmo del 'exsocialista'. "Koldo hacemos un trío, di sí, si te rajas yo tengo un maniquí", cantaba perreando frente al presentador. "De Ferraz soy el king, soy el king, le gustó a las 'titis'", finalizaba su canción, "le hice ghosting a Jessi, mecachis, ojalá viniera para un vis a vis".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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