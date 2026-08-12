El PSOE carga contra el PP por hacer un "uso partidista" del Senado tras el show de la silla vacía al no ir Marlaska para comparecer por Ceuta

Sí, pero... El PSOE insiste en que el ministro, que viajará el jueves a Ceuta, comparecerá primero en Congreso de los Diputados.

El Grupo Parlamentario Socialista ha criticado al PP por un supuesto "uso partidista" del Senado, al mantener la convocatoria para que el ministro Fernando Grande-Marlaska comparezca sobre la crisis en Ceuta, pese a que Marlaska prefiere hacerlo primero en el Congreso. Marlaska no asistió a la comisión del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, lo que fue señalado como "injustificable" por el senador popular Fernando Martínez-Maíllo. El PSOE acusa al PP de imponer fechas sin consenso y de utilizar el Senado como herramienta de conflicto. Marlaska viajará a Ceuta para reunirse con autoridades locales y abordar la crisis migratoria.

El Grupo Parlamentario Socialista ha reprochado al PP por su "uso partidista" del Senado, al mantener la convocatoria para comparecer en comisión sobre Ceuta para el ministro Fernando Grande-Marlaska, cuando él ya ha manifestado su voluntad de comparecer primero en el Congreso.

Marlaska se ha ausentado este miércoles de la comisión convocada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta. Tampoco ha ido ningún senador socialista, pero eso no ha impedido al PP marcarse un show dirigiéndose a la silla vacía. En el arranque de la comisión, su presidente, el senador popular Fernando Martínez-Maíllo, ha hablado de esa silla vacía, algo que ha calificado "injustificable".

"El Gobierno dará todas las explicaciones oportunas" en el Congreso sobre "el dispositivo que está aún en marcha y del que diariamente se reportan las medidas que se están llevando a cabo a través de los medios de comunicación por los distintos departamentos ministeriales", señala un comunicado del PSOE, que ha criticado que el PP utilice "de nuevo su mayoría absoluta en el Senado para imponer una fecha".

El PSOE reprocha al grupo popular que no haya consensuado el día de la comisión con los otros grupos, "con el único interés de confrontar una vez más con el Gobierno y el Congreso, como demuestra el que ni siquiera se hayan molestado en convocar la Junta de Portavoces".

"El PP reformó unilateralmente el Reglamento del Senado para pervertir la función constitucional que tiene encomendada esta Cámara y convertirla en una herramienta de conflicto permanente y no de cooperación y colaboración institucional", lamenta el grupo socialista.

No obstante, los socialistas aseguran que "en ningún caso lo harán utilizando a este grupo parlamentario para abusar groseramente de las funciones de esta institución".

Asimismo, exigen al presidente del Senado, Pedro Rollán, "que actúe como debe en la búsqueda de acuerdos y soluciones ante la discrepancia y no sumándose sin más a la posición del grupo mayoritario, sin escuchar al resto de grupos".

Marlaska volverá a Ceuta

Aunque no ha asistido a la comisión del Senado sobre Ceuta, el ministro del Interior viajará este jueves a la ciudad autónoma para mantener una reunión de trabajo sobre la crisis migratoria con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de Policía Nacional y de Guardia Civil.

Marlaska, que acudió a Ceuta horas después del estallido de la crisis junto a Pedro Sánchez, también se citará con el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, como ya han hecho esta semana los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; de Exteriores, José Manuel Albares; y de Defensa, Margarita Robles.

Han pasado ya dos semanas desde la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes que llegaron a nado a Ceuta desde Marruecos. Desde entonces, la ciudad está inmersa en una crisis social, política e institucional a pesar de que decenas de miles de inmigrantes regresaron a Rabat horas más tarde de haber entrado.

Sin embargo, varias miles, muchos menores de edad, permanecen en la ciudad y se ven obligados a dormir en la calle.

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