Alfonso Corrales, sobre la eliminación de las clases de árabe en Talayuela: "No solo benefician al alumnado marroquí"

El director del colegio Gonzalo Encabo contaba, a Andrea Ropero, qué iba a suponer para los alumnos de su centro escolar, y de otro centro del municipio, la decisión de PP y Vox de eliminar las clases de árabe.

El acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura, entre otras cosas, hizo que se eliminaran las clases de árabe que se llevaban a cabo en dos centros educativos de Talayuela, en Cáceres. Andrea Ropero se trasladó hasta este municipio para conocer cómo están viviendo esta medida.

La reportera charlaba con Bouziane Lamkadem, un vecino marroquí que llevaba en el pueblo desde los nueve años. "Con el tiempo hemos aprendido el idioma, estudiando, y nos hemos adaptado bien", explicaba a la reportera.

Sobre si la supresión de esas clases podía afectar a la convivencia del pueblo, Bouziane consideraba que sí. "Nuestros hijos se comunican con sus abuelos y si no tienen el idioma...", exponía. "Lo mismo que aceptan el inglés o el francés, no entiendo por qué no aceptan el árabe", señalaba. Lamkadem indicaba que el llevaba 25 años en el pueblo, pero este tipo de medidas le tocaban "emocionalmente".

"Es una herramienta de confianza"

Ropero también charlaba con Alfonso Corrales, director del colegio público Gonzalo Encabo, uno de los centros en los que se impartían esas clases de árabe. Este explicaba que 80 alumnos se iban a ver afectados por la eliminación de las clases. Aunque, después, exponía que se iba a ver afectado "todo el colegio". "Es un recurso que no solo beneficia al alumnado marroquí sino al alumnado español", explicaba.

Corrales indicaba que esas clases les permitían conocer el idioma y su cultura, a pesar de vivir en España. "Creo que es una herramienta de confianza y de integración perfecta", reflexionaba. Las familias y el alumnado no esperaban que esas clases fueran eliminadas debido a que es un programa "que solo afecta a un pueblo y dos colegios".

El director exponía que en las clases solo se impartía lengua árabe y cultura marroquí. "El profesorado no quiere saber nada ni de religión islámica, ni de política, ni de nada, viene a hacer su labor docente", indicaba.

"En el colegio hay una convivencia que yo desearía que hubiese fuera del colegio", exponía, "es total, al 100%". Alfonso contaba a Ropero que llevaba 17 siendo director del centro y recordaba, emocionado, como algunos alumnos y alumnas migrantes habían logrado prosperar. "Es el mayor regalo que un docente puede recibir", señalaba.

Ponía como ejemplo a tres alumnos marroquíes que, en ese momento, estaban haciendo sus prácticas en el centro. "Tenemos un caso muy especial de necesidades que llegó a Talayuela sin saber nada de español y, hoy día, es abogada", añadía, "eso, imagínate...".

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