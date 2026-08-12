Baile de cifras en los balances de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia entre rescates esperanzadores

Los detalles Mientras las autoridades locales confirman más de 250 muertos por el terremoto de 7,4 en Colombia, el Gobierno del país habla de 239 fallecidos y 3.755 heridos. Y no es la única cifra que se ha dado a conocer, pues, según el Instituto Nacional de Medicina Forense, han recibido 202 cuerpos.

El pasado lunes, un terremoto de 7,4 sacudió Colombia, afectando gravemente al departamento de Chocó, epicentro del sismo, y causando devastación en el Valle del Cauca y Risaralda. A 48 horas del desastre, se reportan entre 239 y más de 250 muertos y 3.755 heridos, con cifras que varían según las fuentes. En medio del caos, los equipos de rescate se centran en encontrar supervivientes durante la "ventana de vida" de 72 horas. Se han logrado rescates exitosos, incluyendo el de un perro atrapado. El sismo ha impactado a 24.324 familias y afectado 403 municipios en 14 departamentos.

El lunes, el suelo tembló bajo los pies de los colombianos. Se vivió un terremoto de 7,4 en Colombia que ha afectado especialmente a uno de los departamentos más pobres, como es el de Chocó, donde se localizó el epicentro del sismo mortal. Pero también se han perdido vidas y derrumbado edificios en el Valle del Cauca y Risaralda, cuyas capitales son Cali y Pereira. Ahora que se sobrepasan las 48 horas del terremoto, todavía no hay una cifra unificada y oficial de muertos. Oscila entre al menos 239 y más de 250 víctimas mortales.

Entre el caos, los cascotes, el polvo y las familias que pasan las horas en la calle al haberse quedado sin hogar, todos los esfuerzos se centran en los rescates. Todavía hay tiempo. Estamos dentro de la llamada "ventana de vida", de las 72 horas en las que es más probable encontrar supervivientes entre los escombros.

De hecho, este mismo miércoles se han producido celebraciones tras rescatar a varias personas gracias al esfuerzo de los rescatistas profesionales y de los vecinos. Hasta se ha vivido como todo un éxito el salvamento de Antonio, un perro que estaba atrapado a nueve metros de profundidad.

Baile de datos por las víctimas del terremoto

El terremoto de 7,4 registrado este lunes en el noroeste de Colombia ha dejado, por el momento, más de dos centenares de muertos. El problema es que son varias las organizaciones o instituciones que han confirmado las víctimas y que no coinciden.

Por un lado está la mayor cifra de muertos por el terremoto de Colombia que ha aportado la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). En este caso, el temblor mortal habría provocado el fallecimiento de más de 250 personas.

Por otro, el propio Gobierno colombiano, que habla de al menos 239 muertos y 3.755 heridos. Así lo asegura la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además, ahora que han pasado 48 horas y aseguran tener mejor información, han anunciado que hay unas 287 personas desaparecidas.

Y por si dos cifras distintas de muertos en una tragedia como la que está viviendo Colombia fueran poco, hay una tercera. Otra institución que ha hecho públicos sus números, pero que aportan un poco más de confusión. Porque el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país ha recibido un total de 202 cuerpos, según ha indicado en un comunicado.

De ellos, ya han podido identificar a 122 víctimas para la entrega a sus familiares. Los cuerpos rescatados son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto".

"Todavía tenemos esperanza, al menos hasta que el cuarto día"

Colombia, 48 horas después del terremoto: los equipos de rescate siguen buscando a personas con vida entre los escombros

El sismo ha afectado a 24.324 familias, según datos disponibles 48 horas después del terremoto por el Gobierno. Un total de 403 municipios, pertenecientes a 14 de los 32 departamentos colombianos, sufrieron de alguna manera los efectos del terremoto, aunque los mayores daños y el número de víctimas más elevado se concentran en el centro y el suroeste del país.

Por ello, los equipos de rescate no descansan. Siguen buscando supervivientes que aún permanecen atrapados bajo los que antes eran edificios y hogares. Por ejemplo, en Torres del Limonar, un complejo de apartamentos derrumbado en Cali, los trabajadores de emergencia seguían buscando señales de vida.

"En este momento todavía tenemos esperanza, al menos hasta que hayan pasado unos cuatro días desde el terremoto", ha explicado Camilo Cano, funcionario del departamento de Bomberos de Bogotá que está ayudando en la catástrofe en Cali.

Cano ha asegurado que han sacado con vida a más de 20 personas en este complejo de apartamentos durante las primeras 12 horas.

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