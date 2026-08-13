El monólogo de Ricardo Castella sobre su experiencia en un control del aeropuerto: "Aleatorio, aleatorio... a mí también me has gustado"

Ricardo Castella reflexionaba en este divertido monólogo de El Club de la Comedia acerca de la bondad y la Policía y contaba cómo acabó en un cuartito muy especial de un aeropuerto por hacerse el gracioso.

"La gente es buena, por eso existe la Policía, para separar a la gente buena de otra mejor, porque si no, la calle sería el festival del beso". Así de optimista comienza este monólogo de Ricardo Castella en El Club de la Comedia en el que habla de la sociedad actual y, desde un punto humorístico, de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Para el humorista, ser policía y patrullar, mola, porque "comes donuts y consigues tu poco de droga gratis", bromea. Ser agente secreto también está bien, a su juicio, aunque solo lo sepa quien lo es. Lo que ya es otro cantar es ser policía de control del aeropuerto, con guantes en las manos y semblante "marchito".

Cuando se acerca uno de ellos a Castella, le susurra cosas. "¿No se le va poder susurrar a un tío que te está cogiendo los dos carrillos del culo? ¿Estamos locos?", se defiende. Por eso suele cuestionarles con voz baja que el control haya sido aleatorio. Así fue cómo descubrió que en la aduana hay un cuartito al que se llevan a los graciosos. "Allí te ríes menos", reconoce.

Tampoco se olvida del encargado de revisar si eres la persona que aparece en el DNI y recuerda que él también lleva un arma, para después imaginarse espacios televisivos imposibles que le dan a los espectadores lo que de verdad quieren ver.

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