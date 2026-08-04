'La Iratxe' desvela cuál es su verdadera vocación frustrada: ser torera

'El Fran' sabe muy bien lo que tiene que hacer para que a su novia, 'la Iratxe', se le pasen los enfados. Por eso, le regala una figurita de un toro que hace que nuestra princesa de barrio viaje al pasado.

Después de haberla líado pardísima con su novia durante dos días en las que no le hemos visto el pelo por ningún sitio, 'el Fran' vuelve a casa con 'la Iratxe'. "No eres un príncipe azul, eres verde", le decía nuestra princesa de barrio en un vídeo que ya ha pasado a la historia de la televisión.

Pero la joven tarda poco en perdonar los errores de su pareja y se deja convencer con facilidad cuando el chico llega con un regalo. Se trata de una figurita de un toro y, aunque en un principio, a Iratxe no le hace demasiado gracia, pronto se entusiasma cuando le explica el significado.

Su intención no es otra que recordar aquellos tiempos en los que quería ser torera. Iratxe se viene arriba y no tarda en coger el capote y dar unos pases. Su madre hizo que dejara la escuela de toreo cuando tenía 15 años. Ahora, 10 años más tarde, se plantea retomar su auténtica pasión.

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