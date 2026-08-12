El incendio de Niebla cumple cinco días activo mientras son ya nueve los pueblos desalojados por el fuego en Huesca

Los detalles El incendio forestal declarado en Niebla, en Huelva, ya ha quemado unas 25.000 hectáreas. Por el fuego de Peñas de Riglos, en Huesca, se ha enviado un mensaje Es-Alert de evacuación para Botaya. Ya son nueve pueblos desalojados y 477 los vecinos.

Los incendios en Niebla, Huelva, y Las Peñas de Riglos, Huesca, continúan activos tras cinco días, afectando a 25.000 y 5.000 hectáreas respectivamente. En Huelva, más de 600 efectivos han logrado reducir la propagación del fuego al 25%. En Huesca, se han evacuado nueve poblaciones, sumando 477 vecinos desplazados. Para combatir ambos incendios, el Ministerio para la Transición Ecológica ha desplegado 23 medios estatales, incluyendo aviones y helicópteros. En Huelva, municipios como Zalamea La Real han suspendido actividades al aire libre y fiestas patronales debido al humo, siguiendo recomendaciones de emergencia.

Tristemente, se cumplen cinco días desde que las llamas empezaran a arrasar todo a su paso en Niebla, en Huelva. Aunque son más de 600 los efectivos que trabajan con maquinaria pesada contra las llamas, este incendio forestal continúa activo y ha afectado a unas 25.000 hectáreas. Eso sí, se ha conseguido ir "estrangulando" al fuego al reducir su propagación al 25% respecto a hace tres días, según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Sin olvidarnos del fuego en Huesca, donde el Gobierno de Aragón ha enviado este miércoles un mensaje Es-Alert de evacuación para Botaya.También se ha dado preaviso a las poblaciones cercanas de Osia y Bernués.

En las tareas de extinción de este incendio trabajan 22 medios aéreos y alrededor de 500 personas. El incendio declarado este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) amenazaba la población, por lo que ya son nueve las poblaciones desalojadas por este fuego que ha quemado más de 5.000 hectáreas.

El incendio de Niebla cumple cinco días activo mientras son ya nueve los pueblos desalojados por el fuego en Huesca

Son 37 los vecinos evacuados de la localidad oscense de Botaya, de los que 14 pasarán la noche en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, según ha informado el Gobierno aragonés. Pero en total son 477 los vecinos que han sido evacuados hasta el momento por este incendio de las poblaciones de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo, Larués y Botaya.

Medios trabajando contra las llamas en Huelva y Huesca

Pensando en sofocar ambos fuegos, este miércoles, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado que mantiene desplegados 23 medios y unidades estatales para reforzar a las comunidades autónomas en las labores de extinción de los incendios forestales Niebla (Huelva) y Las Peñas de Riglos (Huesca).

Fuentes del departamento dirigido por Sara Aagesen apuntaron que había 10 elementos para extinguir las llamas en Niebla, entre ellos cuatro aviones anfibios FOCA con capacidad para más de 3.500 litros de descarga, dos brigadas BRIF-A helitransportadas con 13 brigadistas y dos helicópteros bombarderos medios, una brigada BRIF-B con 12 brigadistas y un helicóptero bombardero medio, un avión anfibio Alfa de hasta 3.500 litros, un helicóptero KILO bombardero pesado con más de 3.000 litros y un helicóptero MIKE con 1.000 a 3.000 litros de descarga.

Para el fuego de Las Peñas de Riglos se han movilizado 13 medios, esto es, tres aviones anfibios Alfa, dos aviones anfibios FOCA, dos aviones tango con carga en tierra de hasta 3.500 litros, dos helicópteros Lima bombardero pesado con más de 3.000 litros, un helicóptero MIKE, una brigada BRIF-A, media brigada BRIF y una unidad UMAP (Unidad Móvil de Análisis y Planificación).

Sin fiestas en pueblos de Huelva por el fuego

Varios municipios de Huelva ya han acordado medidas preventivas como el cierre de instalaciones municipales, la suspensión de actividades al aire libre, hasta la suspensión de las fiestas patronales a causa del humo que llega del incendio de Niebla.

Lo han hecho siguiendo las recomendaciones e indicaciones de la Dirección de Coordinación de Emergencias. Por ello, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zalamea La Real ha informado este miércoles que, ante la nube de humo presente sobre la localidad, "todas las actividades en el exterior quedan suspendidas y la piscina municipal permanecerá cerrada hasta nueva orden". Además, se ha recomendado a la población que "cierre puertas y ventanas como medida de seguridad, evite salir al exterior y siga las indicaciones de los servicios de emergencia".

Entre los que ha acordado posponer sus fiestas están los municipios de Valverde del Camino y Minas de Riotinto. En ambas localidades, el inicio de la Feria de agosto y de las fiestas en honor a San Roque 2026, respectivamente, estaba previsto para este miércoles 12 de agosto.

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