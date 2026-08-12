Así reacciona un argentino ante los insultos españoles: "Capullo me gusta porque soy una mariposa"

En su sección 'Locos por España', Isma Juárez charló en este vídeo con Román Socias, un creador de contenido argentino que se ha propuesto visitar las 50 provincias españolas, sin olvidar las dos ciudades autónomas.

Isma Juárez entrevistó en este vídeo de 'Locos por España', una de sus secciones en El Intermedio, al creador de contenido argentino Román Socias, quien se ha propuesto visitar las 50 provincias españolas y Ceuta y Melilla. Román explicó que su abuela es albaceteña pero que "en la posguerra la pasaron muy mal y se fueron para Argentina, como muchos otros españoles que emigraron para allá".

Preguntado sobre lo más negativo de los españoles, el creador de contenido afirmó que "se quejan bastante". Por todo, aseguró que los españoles más cariñosos son los aragoneses, mientras que los menos simpáticos serían los madrileños.

Por último, sobre los diferentes insultos que hay en España respecto a Argentina, Román contó a Isma Juárez que como es bajito, en su país le llamaban "inspector de zócalos" mientras que en España todavía no se había quedado con ninguno. No obstante, confesó que 'capullo' le gustaba porque es "una mariposa".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido