Las princesas de barrio visitan a Marta tras su "operación de culo": "Seguro que le da uso, en menos de nada lo estrena"

'La Jessy', 'la Iratxe' y 'la Paqui' van hasta Arganda del Rey para visitar a su amiga Marta tras la operación de aumento de glúteos. Las tres se sorprenden al ver la zona de chalés en la que vive la joven.

"¿Cómo le habrá quedado el culo, tía?", pregunta 'la Paqui', sentada en los asientos traseros del coche de 'la Jessy'. Ellas dos y 'la Iratxe' se han ido hasta Arganda del Rey para visitar a 'la Marta' tras su operación de aumento de glúteos. "¿Cuándo vosotras os operasteis el pecho os dolía después?", quiere saber la princesa de barrio.

Iratxe se fue del hospital con los drenajes, se los metió en una bolsa y se fue de compras. Jessy tampoco tuvo ningún incidente. Según van acercándose a la casa de Marta se van dando cuenta del poderío económico que tiene la familia de su amiga. "Mira qué pedazo de 'chaletes'. Aquí hay billetes de 500 euros a tutiplén", dicen sorprendidas.

Las chicas llaman a la puerta y Marta las recibe... no sin antes quejarse un poco de ellas antes de que puedan oírla: "Así, estando tan mal, me gustan las visitas, pero que sean cortitas". "Qué casa tienes, ¿no? Tienes tela", es lo primero que le dice 'la Paqui' al verla.

"'La Marta' seguro que le da uso al culo. 'La Marta'... seguro. En menos de nada está estrenado, seguro", comenta con malicia 'la Iratxe' en su entrevista personal. 'La Jessy' le da los táperes que le ha preparado con las lentejas que le ha preparado con su Thermomix recién comprada, pero Marta no los recibe con demasiado entusiasmo.

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