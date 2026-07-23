Nogueras carga contra el decreto de vivienda: "El pequeño propietario con estas medidas está absolutamente maltratado"

La portavoz de Junts en el Congreso adelanta en Al Rojo Vivo que su partido votará en contra del texto del Gobierno si no incluye su ley 'antiokupas' y denuncia que "tener una propiedad aquí está criminalizado".

Este miércoles, PSOE y Sumar llegaron a un acuerdo para presentar un decreto ómnibus que reúna una batería de medidas para tratar de atajar la crisis de la vivienda. Sin embargo, los socios de investidura, especialmente Junts y PNV, han mostrado sus reticencias, ya que el texto no incluiría medidas contra la okupación. Tampoco es del agrado de ambas formaciones la prórroga generalizada de los contratos hasta julio de 2028.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, explica en Al Rojo Vivo que decidirán su voto a partir del próximo martes, ya que "el texto aún no se ha aprobado". No obstante, deja claro que "a un decreto que incluye todas las políticas que han llevado a Cataluña a esta situación no le vamos a dar apoyo".

La representante del partido independentista cree que no tiene sentido aunar en un mismo texto las medidas que tienen consenso entre las fuerzas políticas y las que generan rechazo a los socios: "No entendemos que aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo no se vote por separado".

Nogueras defiende que, con esta batería de medidas, Moncloa busca normalizar el modelo de compartir vivienda instaurado entre los jóvenes, algo que no acepta: "Vivir de alquiler toda la vida en una habitación no es dignidad, es precariedad".

Asimismo, carga contra el Ministerio de Vivienda por no incluir en su decreto la ley antiokupas que registró Junts en el Congreso hace dos años. "Es un error dar por buenas las okupaciones, y mientras en Europa se penaliza, aquí se hacen reales decretos para darlas por buenas".

Por último, Nogueras considera que la evolución del mercado de la vivienda hace que "solo se están enriqueciendo los fondos buitre y no los pequeños propietarios". "Tener una propiedad aquí esta criminalizado, el pequeño propietario, con estas medidas, está absolutamente maltratado", concluye la portavoz de Junts en Al Rojo Vivo.

Las exigencias de Junts

La formación representada en el Congreso por Miriam Nogueras propone la desgravación fiscal de la vivienda para el inquilino, así como de una parte de la cuota hipotecaria para aquellos propietarios que saquen la vivienda al mercado del alquiler. También reclama Junts la recuperación de las cuentas vivienta para facilitar el ahorro de los jóvenes como forma de estimular la compra de la primera vivienda.

En cuanto a la construcción de vivienda nueva, Junts reclama la aplicación de medidas para estimular la construcción de obra nueva y un incremento de la inversión en vivienda pública. Asimismo, reclama al Gobierno "que asuma el coste de las políticas sociales de vivienda para las personas vulnerables y no el pequeño propietario".

Esas mismas fuentes defienden que "las políticas intervencionistas del Gobierno no solo no han resuelto el problema de la vivienda, sino que lo han agravado y lo han llevado a donde no era grave". Además, denuncia Junts que el decreto "no respeta las competencias de Cataluña en esta materia", por lo que adelanta que votará en contra si el Gobierno no incluye sus medidas en el texto que llevará al Congreso.

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