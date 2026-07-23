Belén Carreño, sobre la candidatura de Yolanda Díez a liderar la OIT: "Lo tiene complicado porque su postura siempre ha sido siempre muy protrabajadores"

La periodista analiza la decisión de Pedro Sánchez de proponer a Yolanda Díaz como directora general de la OIT, la agencia de la ONU para el trabajo. En el vídeo, los detalles.

El Gobierno ha propuesto a Yolanda Díaz como directora general de la OIT, la agencia de la ONU para el trabajo. De ser elegida, sería la primera vez que España estaría al frente de la institución.

La periodista económica Belén Carreño asegura, no obstante, que la ministra "lo tiene complicado porque la postura de la vicepresidenta ha sido siempre muy protrabajadores".

Es cierto, analiza Carreño que "España tiene algunas leyes que son realmente punteras en todo el mundo y que la OIT intenta copiar, como por ejemplo la ley de los riders, una ley que se está intentando debatir en la OIT y tiene mucha fricción porque a Yolanda Díaz se la ve demasiado cercana a los trabajadores". Hay que recordar, informa la periodista, que este cargo lo tienen que votar trabajadores y sindicatos, pero también las organizaciones patronales.

"Es una muy buena salida, le encaja muy bien a ella, pero creo que va a ser un poquito como la historia de Nadia Calviño, que la van a ir presentando a varios puestos, a ver si por fin logra salir en alguno de ellos", finaliza Carreño.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido