El monólogo de Anabel Alonso sobre convertirse en madre y parecerse a la suya: "No me jodas"

En su paso por 'El Club de la Comedia' en 2011, Anabel Alonso convirtió "el paso del tiempo" y la inevitable "comparación con las madres" en el eje de su monólogo, que puedes ver aquí.

En 2011, Anabel Alonso se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para reflexionar sobre cómo "el paso de los años acaba convirtiendo a muchas personas en una versión de sus propios padres".

La actriz arrancaba el monólogo recordando el día en el que, al salir de la bañera, se miró al espejo y creyó ver a su madre. "Fue un susto", confesaba, hasta darse cuenta de que la mujer reflejada no era otra que ella misma. "Llega un día en la vida de toda mujer en el que cada día te pareces más a tu madre", afirmaba. Una revelación que provoca según la actriz tres pensamientos inmediatos: "Uno, no me jodas. Dos, no me jodas, no me jodas. Tres, tengo que decirle a mi madre que deje la cerveza y el pan".

Pero, para Anabel Alonso, lo peor no era el parecido físico, sino descubrir que empezaba a repetir las mismas costumbres que antes criticaba. "Antes iba a la playa con una toalla y un bote de crema. Ahora voy con un capazo con el que podría alquilar un apartamento", ironizaba.

La humorista también confesaba que había empezado a hacer cosas que "siempre había odiado en su madre" y remataba el monólogo hablando de la maternidad. "Es una estafa piramidal: tienes que engañar a otra para que ocupe tu puesto", bromeaba. Por eso, aseguraba que había decidido inventarse una infancia perfecta delante de su hija. "Eso sí, si vais a hacer esto, hay que destruir todas las pruebas", concluía entre las carcajadas del público.

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