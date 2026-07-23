María, empleada del hogar de Mar Segura, se sincera en 'Mujeres ricas': "A veces está atacada y le hablo lo menos posible, por si acaso"

María, empleada del hogar de Mar Segura, explica en este vídeo de Mujeres ricas que cuando es el día del cambio de armario es mejor no decirle nada a Mar "porque está atacada": "Le hablo lo menos posible".

Mar Segura presenta en este capítulo de Mujeres ricas a María, su empleada del hogar, y con quien comienza a "hacer el cambio de armario". "Cuando llega el cambio de temporada me pongo de los nervios, mi estado emocional se cambia, me pongo de mal humor, sueño con la ropa amontonada... no lo soporto", se sincera Segura en este vídeo, donde María le da la razón y asegura que su jefa "está atacada".

"Mejor no le digas nada, ni le preguntes porque está atacada, yo le hablo lo menos posible, por si acaso", confiesa María en este vídeo, donde Mar Segura afirma que con ella tiene "mucha confianza": "Cuando empezó a trabajar aquí empezó a ver cómo yo era yo de sencilla y generosa". Sin embargo, María insiste a cámara de lo "atacada" que se pone su jefa en estas situaciones: "Al final se pone a tope y, a veces, digo, 'me voy a ir porque me agobio'". Y es que la empleada del hogar explica que Mar Segura "quiere las perchas del mismo color, en la misma dirección y todo ordenado por colores".

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