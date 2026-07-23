Pilar Velasco, sobre la situación judicial de Zapatero: "Hasta ahora estaba en manos de la investigación, ahora también en las de Julito Martínez"

el caso del expresidente Zapatero después de las confesiones realizadas por parte de dos directivos de Plus Ultra y Julito Martínez, que le complican mucho y le hacen estar arrastrado por detrás de lo que diga.

En su intervención de este jueves en el programa Al Rojo Vivo, la periodista Pilar Velasco, y tras los acontecimientos del entorno del expresidente Zapatero de esta semana, destaca que hasta ahora Zapatero estaba en manos de la investigación, de la UDEF y del juez.

"Desde esta semana está en manos también de la confesión de Julio Rodríguez, y eso le cambia sustancialmente la estrategia de defensa, porque lo que hace la confesión es desmontar lo que había dicho hasta ahora. Es verdad que la confesión está muy medida. Nada de intentar salvar la ropa. Hay partes de las confesiones que son absolutamente legales por sí mismas", añade.

Según Pilar Velasco, José Luis Rodríguez Zapatero es una persona privada, no tiene cargo público. "Puede montar una consultora como han hecho otros cargos públicos, pero sí le complica, y coincido en que los directivos de Plus Ultra es importante en que las dos partes, Plus Ultra quien contrata a Julito confiesan que sí, que le hicieron un pago por el rescate de Plus Ultra", explica la periodista.

"Esa confesión está avalada además por las cuentas de Zapatero, que tiene que explicar cómo llegaron ingresos prácticamente millonarios a las cuentas y a la empresa de sus hijas", señala Velasco. "Y entiendo que haya decidido de alguna manera hablar y explicar. Veremos hasta dónde llega, pues las declaraciones de Julito como digo, le complican mucho y le hacen estar arrastrado por detrás de lo que diga Julito García", puntualiza.