Belén Carreño, sobre la ley antitabaco: "No entiendo la postura de Feijóo, estoy segura de que muchos votantes del PP la apoyan"

La periodista Belén Carreño critica al líder del PP por su posición en contra de la nueva ley antitabaco, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de esta ley, que tendrá que pasar por el Congreso.

Sanidad ha dado un nuevo paso contra el tabaquismo. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que regulará el consumo y la venta del tabaco. De este emodo, Sanidad, impulsor del texto, busca ampliar los espacios libres de humo y alejar a los menores del consumo de tabaco y de todos los productos relacionados con él. El objetivo: terminar con la lacra del tabaco, factor de riesgo de muchas enfermedades.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado crítico con esta ley porque dice que se ha hecho sin el consenso de las comunidades autónomas. Algo que, no obstante, según apunta la periodista Belén Carreño, no es nuevo en el PP: "La hemeroteca ya nos recuerda cómo en la primera ley antitabaco (2005), el PP fue totalmente en contra y hubo muchísimos exabruptos (...) En esto, el PP ha sido muy sostenido en los últimos 20 años".

Algo que no se entiende porque "realmente, el antitabaquismo es algo absolutamente transversal, que implica tanto a la gente de derechas como a la de izquierdas. No creo que tenga una ideología concreta", afirma Carreño, criticando, por ende, la postura de Feijóo ante esto: "No se comprende muy bien, salvo por hacer oposición sistemática a algo que, estoy segura, de que muchísimos votantes del PP apoyan".

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