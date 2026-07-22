'La Paqui' celebra su cumpleaños en el garaje de Carmen... sin su marido: "He intentado estar firme y feliz, pero no es fácil"

Juan, el marido de Paqui, se ha marchado de casa después de discutir con ella por las tareas del hogar y que la joven se fuera de fiesta con sus amigas. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en escena.

La celebración del cumpleaños de Paqui tiene que cambiar de escenario debido al mal tiempo. Nuestra princesa de barrio y su familia decora el garaje de Carmen, pero la chica no está demasiado animada, aunque intenta que no se le note demasiado.

Su marido no ha aparecido hasta ahora por allí. No hace mucho que cogió una mochila y se marchó de casa después de una discusión por las tareas del hoga y de que Paqui se fuera con Iratxe y Jessy al cumpleaños de Marta.

"No estaba sola, porque estaba la mayoría de mi familia, pero no estaba Juan", lamenta. "Yo sé que hay altibajos", comenta con su hermana.

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