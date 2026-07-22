Un hombre asegura que siendo calvo "se liga igual o más": "Cuando me levanto por la mañana digo: 'Hostia Paco, qué bueno estás'"

España es el país con más calvos del mundo e Isma Juárez hablaba con algunos de ellos sobre esta cuestión, la gente que se pone pelo, los tratamientos para evitar la caída y la aceptación, o no, de la calvicie.

España ya es el país con más calvos del mundo e Isma Juárez salía a la calle para hablar con algunos de ellos. "Qué guay, cada vez somos más", reaccionaba un hombre, que explicaba que hasta los 15 años llevaba el peinado 'fly', como el de Will Smith en 'El príncipe de Bel Air', hasta que durante unas vacaciones en el colegio se rapó y "hasta hoy".

En su caso, opinaba que el momento de darse por vencido es cuando hay que esforzarse para esconder la calva con el poco pelo que queda, lo que llama el "pelo pausa": "Eso consume energía y tiempo, y el tiempo no se recupera", afirmaba.

Por ello, animaba a todos los calvos a "unirse al peine de la cuchilla todos los días": "Lo que tú tardas en peinarte tardo yo en afeitarme", comentaba.

Ginés también es calvo y lo asumió sin ningún trauma. Isma, sin embargo, le explicaba que tiene todas las papeletas para que se le caiga el pelo, aunque le hablaba de vitaminas o medicamentos para evitar la caída. "Yo lo he probado y no funciona", le respondía.

Marcelino y Jon Karla tenían diferentes opiniones sobre aquellos que se ponen pelo. Mientras el primero aseguraba "odiarlo", el segundo tenía claro que "si con 35 años hubiera habido lo de ahora yo me habría ido".

"Me he gastado más pasta que un tonto en brebajes y hostias y nada", afirmaba este hombre, que incluso llegó a considerar ir a un pueblo de Navarra donde "un aldeano había echado un brebaje a un burro y le había salido una mata de pelo de la hostia". Al final no lo hizo, y lo contaba con alivio: "Si no al final estaba rebuznando por ahí".

Con la ayuda de la inteligencia artificial, Isma les daba la oportunidad de recuperar su pelo, uno con un rizo salvaje y el otro con la raya a la izquierda.

Otro hombre defendía que siendo calvo "se liga igual o más", aunque reconocía: "Tengo una edad en la que la cabeza funciona mucho, pero hay cosas que ya no funcionan tanto".

Por ello, mandaba un mensaje a los que temen raparse: "Aquí está el ejemplo. Yo soy feliz y cuando por la mañana me levanto digo: 'Hostia Paco, qué bueno estás', y tiro p'alante".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.