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Mar Segura, al navegar con su marido: "Gabriel es un hombre muy inteligente, por eso se rodea siempre de mujeres, somos más dóciles"

"Gabriel, cuando gritas pones a la gente muy nerviosa", señala Mar Segura a su marido en este vídeo de Mujeres ricas, donde le pide que cambie de actitud como capitán del barco.

Mar Segura navega con su marido y unas amigas

Mar Segura sale a navegar con Gabriel, su marido, y sus amigas en este vídeo de Mujeres ricas. Pero el carácter de Gabriel como capitán del barco no convence a las mujeres, que le piden varias veces que se calme y no las grite. "Gabriel es un hombre muy inteligente y, por eso, se rodea siempre de mujeres", destaca Mar Segura mientras se lanza pullas con su marido, el capitán del barco. Y es que Mar asegura que "las mujeres" con su sexto sentido son "más dóciles".

Por su parte, Gabriel escuda su forma de hablar a las chicas asegurando que solo está dando órdenes como capitán: "La labor del patrón en un barco es tomar decisiones y dirigir las órdenes y la de las demás, acatarlas". Gabriel continúa gritando a su tripulación, en concreto, a Rocío, amiga de Mar, que ya no puede más y se queja: "¡Qué voces!". "Gabriel, cuando gritas pones a la gente muy nerviosa", señala Mar a su marido en este vídeo, donde Rocío explica a cámara que ya está "acostumbrada" a que le "eche la bronca". "Yo no soy ninguna especialista, no he hecho ningún curso", recuerda Rocío mientras Gabriel afirma tajante a cámara: "Las clases en las escuelas, en regata hay que navegar".

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