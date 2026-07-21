Candela Antón, antropóloga, sobre la discapacidad en la prehistoria: "No se desechaba a los distintos. Aportaba a la cohesión de grupo"

"No hemos evolucionado para ser muy fuertes, ni muy rápidos, ni nada especial, y sin embargo aquí estamos, porque estábamos juntos", reflexionaba la antropóloga Candela Antón en esta entrevista de Inés Rodríguez.

Inés Rodríguez conversaba con Candela Antón, una actriz y antropóloga que divulga a través de las redes y su podcast, en el que aborda todo tipo de cuestiones y en el que han llegado a participar personalidades como Ferrán Adriá.

Candela explicaba que la antropología sirve para "muchas cosas": "Desde lo más nimio, que es disfrutar de aprender algo, hasta lo más complejo que es intentar comprender cómo somos, cómo nos relacionamos, de dónde venimos y, con suerte, poder hacer un poquito de prospección sobre a dónde vamos a ir".

En el caso de Candela, está muy interesada en la evolución humana, un campo de la ciencia del se tienen poco restos, pero "es increíble lo mucho que podemos sacar de un solo de un solo fósil".

La antropóloga también hablaba sobre el hallazgo de Benjamina en Atapuerca, el cráneo de una joven con una malformación que "debía haber vivido una vida muy complicada y llegó a los diez años". Esto, señalaba, indicaría que el grupo la cuidaba. De hecho, Candela apuntaba que existen fósiles en todo el mundo que dicen que "no se desechaba a los enfermos o a los que eran distintos".

"Que nosotros nos cuidemos implica que podemos confiar los unos en los otros. Que podamos confiar los unos en los otros implica que no estamos solos. Si no tenemos esa confianza de que estamos juntos, ¿entonces qué tenemos?", se preguntaba la antropóloga, que destacaba que los humanos "no hemos evolucionado para ser muy fuertes, ni muy rápidos, ni nada especial, y sin embargo, aquí estamos, porque estábamos juntos".

La IA y el pensamiento crítico

Candela también reflexionaba sobre las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y cómo influyen en el pensamiento crítico. En este sentido, hablaba de estudios que dicen que pueden llegar a permitir más profundidad de pensamiento, eso sí, "siempre supeditada a que tú hayas aprendido a pensar". De este modo, consideraba que "el problema es que no educamos para el pensamiento crítico".

Respecto al actual clima de tensión, Candela reflexionaba sobre el "eterno retorno" que vivimos los humanos, "con la sensación de que todo se va a terminar". "Es cierto que las civilizaciones colapsan y luego vienen otras cosas. La gente sigue viviendo en Roma después de la caída del imperio romano", afirmaba la antropóloga, para la que "el ser humano es un bicho muy difícil de matar", aunque "a veces, de lo más aciago y lo más chungo puede salir algo aún peor".

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