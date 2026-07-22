El monólogo de Javier Gutiérrez sobre la desaparición del tradicional "espíritu perdedor" de los españoles

En 'El Club de la Comedia' de 2011, Javier Gutiérrez ironizó sobre cómo España pasó de resignarse a perder en todo a convertirse en una potencia deportiva, gastronómica y cinematográfica.

En 2011, Javier Gutiérrez se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para advertir de un supuesto peligro que amenazaba al país: la desaparición del tradicional "espíritu perdedor" de los españoles.

"Estoy aquí para avisaros de un terrible peligro que se cierne sobre nuestro país. Está a punto de desaparecer algo que durante siglos nos ha definido como nación. Y no es la siesta. Es algo mucho más nuestro: "nuestro espíritu perdedor", comenzaba el actor. "Éramos conscientes de que formábamos parte de una mierda ,pero una mierda española. Nuestra mierda", bromeaba.

Para Gutiérrez, el cambio comenzó con los éxitos deportivos. "Primero empezamos a ganar en deportes aburridos, como los 50 kilómetros marcha o la vela. Pero cuando empecé a mosquearme fue cuando ganamos el Mundial de baloncesto", recordaba. El punto de inflexión definitivo llegó el 9 de junio de 2008, cuando la selección española conquistó la Eurocopa. "Si España gana al fútbol ya, apaga y vámonos. Nos hemos proclamado superpotencia en todo", ironizaba.

El humorista también cargaba contra esa nueva imagen de excelencia del país. "Hacemos unas ceremonias inaugurales que dan ganas de exiliarse. ¡Qué perfección, qué forma de emplear bien el dinero y qué poco español!", decía entre las risas del público.

Un repaso que no se limitaba al deporte. También hablaba del cine y de la gastronomía, asegurando que "Javier Bardem no hay año que no le nominen a un Oscar, aunque no haga películas", o que "hasta el churrero de debajo de mi casa tiene estrella Michelin".

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