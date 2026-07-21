Sí, Hitler fue nominado a un Nobel de la Paz: Mikel Herrán desvela la relación entre los nazis y el prestigioso premio

Donald Trump no es el primer político con un currículum cuestionable que opta a un Nobel de la Paz. Mikel Herrán analiza la relación entre Hitler y este galardón y recuerda otros ganadores polémicos.

Donald Trump no es el único líder mundial obsesionado con el Premio Nobel. Así lo explicaba Mikel Herrán, que en su sección 'Está todo inventado' recordaba que hace 90 años el Nobel de la Paz estuvo cerca de recaer en Adolf Hitler.

El premio recayó en Carl von Ossietzky, un periodista y pacifista alemán que llevaba años denunciando el rearme de Alemania y a los nazis. De hecho, recibió el premio en un campo de concentración, al que habían enviado los nazis en cuanto llegaron al poder. Hitler quiso obligarle a renunciar al premio, pero él se negó, con el consecuente rebote del dictador.

El cabreo fue tal que prohibió terminantemente que cualquier ciudadano alemán aceptase un Nobel, impidiendo a tres científicos optar a ello. En 1939, el parlamentario sueco Erik Brandt nominó a Hitler al Nobel de la Paz a modo de sátira, y llegó a comparar el 'Mein Kampf' con la Biblia. A Hitler tampoco le sentó bien.

Ese mismo año estalló la Segunda Guerra Mundial y Hitler invadió Dinamarca. Allí había dos medallas del Nobel de Física que habían ganado dos alemanes, Max von Laue y James Franck, este último judío. Ambos dejaron sus premios a cargo del físico danés Niels Bohr, lo que contaba como traición porque "habían sacado oro del país", señalaba el historiador.

Antes de que llegaran los nazis, Bohr las había escondido a plena vista: las había disuelto en ácido. Una vez terminó la guerra, las precipitó y volvió a conseguir el oro de las medallas.

En 1943, en plena guerra, el escritor noruego Knut Hamsun, que había ganado el Nobel de Literatura 23 años antes, le mandó la medalla a Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Hamsun era un gran admirador de Hitler y se ganó una audiencia con él. Sin embargo, el escritor apareció con unas peticiones y el führer le echó a gritos con un notable enfado. Hamsun le había pedido que liberase a los presos noruegos que estaban detenidos sin cargos.

El Nobel de la Paz, siempre polémico

Más allá de Hitler y los nazis, el Nobel, y especialmente el de la Paz, lleva siendo polémico desde que se creó. Mikel explicaba que en 1906 se lo dieron a Roosevelt, que llevaba años dedicándose a amenazar a los países de Latinoamérica con su diplomacia del gran garrote.

En 1919 se lo dieron a Woodrow Wilson, que promovió leyes de segregación racial en el sur de Estados Unidos. En 1973 se lo dieron a Henry Kissinger por terminar con la guerra en Vietnam, pese a que la guerra seguía y Kissinger estaba acusado de crímenes de guerra y de haber organizado unos cuantos golpes de Estado por toda Latinoamérica.

En 1979 se lo dieron a la Madre Teresa de Calcuta, que además de defender a curas acusados de pederastia, creía que los enfermos tenían que sufrir y negaba cuidados paliativos a los que iban a sus clínicas. Mientras tanto, cuando ella enfermaba, se iba a los hospitales a recibir el mejor tratamiento.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.